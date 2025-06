RBF, el festival que trajo a Bad Bunny y a las estrellas del reguetón a España antes que nadie

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de junio de 2025.- El creador de Reggaeton Beach Festival, que este año cumple su 7ª edición, recuerda cómo apostó desde sus inicios por artistas como Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro o Daddy Yankee, consolidándose como la plataforma clave de la música urbana en Europa que mantiene su independencia y su esencia, frente a una industria monopolizada por los fondos de inversión extranjeros.

Por Iván Sanahuja, CEO de DQuality Group. Fotos RBF

La euforia global que ha generado la gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour" de Bad Bunny es innegable. Desde noviembre de 2025 hasta julio de 2026, el icono puertorriqueño recorrerá escenarios de todo el mundo, desde Brasil hasta Japón, pasando por capitales europeas como Barcelona, París, Londres o Milán. La magnitud de este tour no hace más que reafirmar su estatus como uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea. Pero más allá del presente, este fenómeno internacional invita a reflexionar sobre los inicios de Bad Bunny en Europa y sobre los espacios que, como el reggaetonbeachfestival.com (RBF), supieron anticipar su potencial cuando apenas comenzaba su carrera.

Desde DQuality Group, empresa productora nacidaen Badalona, tuvimos desde un inicio la convicción de que la música urbana y en particular el reguetón, no era una moda pasajera, sino la nueva corriente cultural que marcaría una era. En 2017, con el nacimiento de RBF, decidimos dar el paso y apostar por aquellos talentos emergentes que ya estaban revolucionando la escena en América Latina, aunque aún eran desconocidos para gran parte del público europeo.

El debut de Bad Bunny en España: intuición, riesgo y visión

En aquel entonces, Bad Bunny era un nombre en alza. Desde sus inicios en SoundCloud hasta su fichaje por Hear This Music, el artista venía labrándose un lugar gracias a temas como "Soy Peor" y su colaboración con Karol G en "Ahora Me Llama". En DQuality Group entendimos que no era simplemente un fenómeno del momento, sino una voz con una propuesta única, capaz de trascender géneros.

Ese mismo 2017, lo llevamos de gira por España. En Barcelona, agotó entradas hasta en tres ocasiones en la mítica sala Razzmatazz, un hecho inédito para un artista urbano de su generación en ese momento. Al año siguiente, en 2018, Bad Bunny encabezó el cartel de RBF Barcelona en el Parc del Fòrum, junto a otro gigante del género: Daddy Yankee. Fue una actuación histórica, con entradas accesibles entre los 35 y 50 euros, que permitió al público vivir de cerca a quien pronto se convertiría en una estrella internacional.

También en 2018, Bad Bunny actuó en la primera edición de RBF Benidorm, compartiendo escenario con artistas como Sebastián Yatra, Karol G, Piso 21 o Juan Magán. Aquel verano coincidió con su explosión global: "I Like It", junto a Cardi B y J Balvin, se colocaba en el número uno del Billboard Hot 100, y "Mia", su colaboración con Drake, se posicionaba entre los temas más escuchados del planeta. Su ascenso era imparable y para nosotros la confirmación de una apuesta hecha con fe, criterio y visión.

Daddy Yankee y Don Omar: el respeto de las leyendas

El éxito de RBF no solo se construyó en torno a las nuevas voces. Desde el principio, contar con figuras históricas como Daddy Yankee fue parte de nuestra estrategia para consolidar credibilidad y atraer tanto a las nuevas generaciones como a los seguidores del reguetón clásico. El "Rey del Reguetón" fue cabeza de cartel de RBF Barcelona en 2018 con su gira "La Gira Dura", demostrando que el festival no era una propuesta efímera, sino un proyecto de largo alcance.

En 2019, sumamos a otro de los grandes: Don Omar, también conocido como El Rey o King of Kings, cuya carrera fue clave en la internacionalización temprana del reguetón. Su presencia en RBF simbolizó la consolidación del festival como el evento urbano más relevante del continente, capaz de reunir a leyendas consagradas con la nueva ola de artistas que estaban conquistando el mundo.

Karol G, Rauw Alejandro y la nueva generación

Karol G, hoy considerada la artista femenina más influyente del género urbano, también encontró en RBF una plataforma clave durante los primeros pasos de su carrera. En 2018, compartió cartel con Bad Bunny y Daddy Yankee en Barcelona y Benidorm, anticipando el estrellato que años después la llevaría a convertirse en "La Bichota”. Rauw Alejandro, Myke Towers, Sebastián Yatra, Piso 21, entre otros, también formaron parte del cartel del festival cuando aún no habían alcanzado el nivel de popularidad que ahora ostentan. Cada uno de ellos representa un ejemplo del compromiso de RBF con la detección de talento real y con la apuesta decidida por la innovación musical.

Un legado que sigue creciendo

Desde su nacimiento en Badalona en 2017, el Reggaeton Beach Festival se ha consolidado como el festival de música urbana más grande de Europa, reuniendo a millones de asistentes y ampliando sus sedes año tras año. Lo que comenzó como un sueño compartido entre un grupo de apasionados por la música, hoy es una marca reconocida internacionalmente, una plataforma de lanzamiento para artistas globales y un símbolo de conexión entre América Latina y Europa.

Este legado es el resultado de una visión estratégica, de un conocimiento profundo de la industria musical y, sobre todo, de una confianza inquebrantable en el poder de la música urbana como expresión cultural dominante del siglo XXI.

Hoy, mientras Bad Bunny encabeza giras internacionales y ocupa las listas de Spotify como el artista más escuchado del mundo, sentimos orgullo de haber formado parte de su historia. Pero también sentimos una renovada responsabilidad: la de seguir impulsando nuevos talentos, apostando por lo auténtico y manteniéndonos independientes de los grandes fondos de inversión que han llegado al sector, fieles a la esencia con la que nació RBF.

El compromiso de DQuality Group sigue intacto: descubrir, apoyar y presentar a las próximas estrellas de la música urbana global. Las nuevas ediciones de RBF continuarán explorando sonidos, territorios y artistas que conecten con las audiencias del mañana. Porque si algo hemos aprendido en estos años, es que los grandes cambios culturales no se predicen… se crean.

