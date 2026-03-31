RDW: Los Países Bajos introducen el peaje para camiones el 1 de julio de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

ZOETERMEER, Países Bajos, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Los Países Bajos implementarán el peaje para camiones el 1 de julio de 2026. A partir de entonces, los propietarios de camiones pagarán por kilómetro recorrido. Esta medida también se aplicará a los vehículos extranjeros, como ya ocurre en varios países europeos. El peaje para camiones se aplicará en casi todas las autopistas neerlandesas y en algunas carreteras provinciales y municipales.

La Euroviñeta para los Países Bajos finalizará el 1 de julio de 2026. Según las estimaciones, más de 725.000 camiones extranjeros únicos circulan por las carreteras neerlandesas cada año.

Para todos los camiones

El peaje para camiones se aplica a los camiones holandeses y extranjeros de las categorías N2 y N3. Su masa máxima autorizada supera los 3.500 kg. Para pagar el peaje, los vehículos deben estar equipados con una unidad a bordo (OBU) operativa que registra la distancia recorrida.

Proveedores de unidades a bordo

Para obtener una unidad de control de a bordo (OBU), los propietarios de camiones deben firmar un contrato con un proveedor de servicios. Este proveedor suministra la OBU necesaria y gestiona el pago de los peajes. La OBU debe estar activada en todo momento mientras se conduce en los Países Bajos. No es posible comprar billetes para rutas individuales en los Países Bajos.

Al igual que en Alemania y Bélgica, en los Países Bajos existen dos tipos de proveedores:

• Los proveedores de EETS ofrecen una unidad a bordo que funciona en varios países. En la práctica, estas unidades suelen ser suministradas por los proveedores de tarjetas de combustible.

• NedLinq ofrece una unidad a bordo que funciona únicamente en los Países Bajos. Este proveedor también ofrece unidades de reemplazo en caso de avería.

¿Ya dispone de una unidad a bordo?

Muchos propietarios de camiones extranjeros ya disponen de una unidad a bordo (OBU). La mayoría de los proveedores permiten ampliar la cobertura a los Países Bajos. Las OBU de los proveedores de servicios nacionales de Alemania y Bélgica, Toll Collect y Satellic, no funcionan en los Países Bajos.

Por qué se introduce el peaje para camiones

El peaje para camiones está diseñado para cobrar a los propietarios de camiones por kilómetro recorrido. Este peaje también contribuye a que el transporte sea más sostenible y eficiente. Cuanto más limpio y ligero sea el vehículo, menor será el importe por kilómetro. Como resultado, el peaje para camiones incentiva las inversiones en vehículos limpios y eficientes. La tarifa por kilómetro se basa en la masa máxima autorizada (de la combinación de vehículos), la clase de emisiones de CO2 y, en algunos casos, la clase de emisiones Euro. Las tarifas y una herramienta para calcularlas se pueden consultar en www.trucktoll.nl. Una parte importante de los ingresos del peaje para camiones se destina a subvenciones para mejorar la sostenibilidad del sector.

Aplicación de la normativa

A partir del 1 de julio de 2026, todos los camiones N2 o N3 que entren en los Países Bajos deberán estar equipados con una unidad de control a bordo (OBU) en funcionamiento, suministrada por un proveedor autorizado. De lo contrario, el propietario del vehículo podrá ser multado. Los Países Bajos exigirán el cumplimiento de esta normativa desde el inicio del peaje para camiones.

Campaña internacional

Los Países Bajos han lanzado una campaña informativa internacional. Además, los proveedores de servicios y de tarjetas de combustible están informando activamente a sus clientes sobre la entrada en vigor del peaje para camiones en los Países Bajos. Para obtener más información sobre el peaje y las tarifas para camiones en los Países Bajos, visite www.trucktoll.nl.

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