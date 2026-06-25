RDW:El peaje para camiones en los Países Bajos difiere de otros sistemas de peaje europeos

(Información remitida por la empresa firmante)

GRONINGEN, Países Bajos, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Los Países Bajos pondrán en marcha un peaje por kilómetro para camiones a partir del 1 de julio de 2026. Si bien muchos países europeos ya cuentan con sistemas similares, el enfoque neerlandés difiere en varios aspectos. La RDW advierte que los transportistas que no estén debidamente preparados se arriesgan a multas o interrupciones en el servicio.

"Durante nuestras conversaciones con conductores extranjeros, observamos que no siempre comprenden del todo el funcionamiento del peaje para camiones en los Países Bajos", afirmó Jan Strijk, director de recaudación de peajes de la RDW. "Los transportistas suelen asumir que el sistema es el mismo que en otros países europeos, pero no es así. Estas diferencias pueden ocasionar problemas innecesarios en la carretera. Por lo tanto, es importante estar bien preparado antes de entrar en los Países Bajos".

La unidad de a bordo (OBU) debe estar siempre encendida

En los Países Bajos, la unidad de a bordo debe estar siempre encendida, incluso en carreteras sin peaje. Esto difiere de países como Alemania, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria, donde la unidad solo debe estar encendida en autopistas de peaje. Se recomienda a los conductores que comprueben antes de salir que su unidad funciona correctamente y que el indicador luminoso está en verde, ya que un dispositivo apagado o defectuoso puede acarrear una multa.

Los Países Bajos no tienen un sistema de billetes

Los Países Bajos no cuentan con un sistema de pago para viajes individuales o puntuales, como en Alemania. Cada camión debe tener una unidad de control a bordo (OBU) operativa, proporcionada por un proveedor de servicios autorizado. La RDW ha autorizado a seis proveedores internacionales del Servicio Europeo de Peaje Electrónico (EETS) y ha contratado a un proveedor nacional.

Los transportistas deben contratar un OBU antes de entrar en los Países Bajos por primera vez. Si esto no es posible, el proveedor nacional NedLinq ofrece puntos de recogida de OBU en la frontera. El OBU se puede recoger allí tras formalizar el contrato en línea o presencialmente. Los OBU de NedLinq solo funcionan en los Países Bajos. Para consultar las ubicaciones exactas, visite www.nedlinq.nl

Número limitado de exenciones

El peaje para camiones se aplica a todos los vehículos de las categorías N2 y N3 con una masa máxima técnica superior a 3.500 kg, incluidos camiones, furgonetas de reparto y ciertas camionetas pick-up. En comparación con países como Alemania y Bélgica, los Países Bajos aplican un número muy limitado de exenciones. Solo están exentos determinados vehículos, como los de servicios de emergencia, los de defensa y algunos vehículos especializados.

Por lo tanto, se recomienda a los transportistas que comprueben con antelación si un vehículo reúne los requisitos para una exención y que la soliciten a tiempo si fuera necesario. Para más información, visite: https://www.vrachtwagenheffing.nl/en/register-an-exemption

Vehículos de cero emisiones: siguen sujetos al peaje para camiones

Los camiones de cero emisiones también están sujetos al peaje neerlandés si superan los 4.250 kg. Si bien las tarifas para estos vehículos son significativamente más bajas que para los camiones más contaminantes, no están totalmente exentos, como sí ocurre en otros países, como Alemania y Bélgica. En los Países Bajos, solo los camiones de cero emisiones de hasta 4.250 kg están exentos.

Los ingresos se reinvierten en el sector del transporte

Una parte importante de los ingresos procedentes del peaje para camiones en los Países Bajos se reinvertirá en el sector del transporte por carretera mediante un sistema de reciclaje de ingresos. Por ejemplo, a través de subvenciones para vehículos de cero emisiones e infraestructuras de recarga. De este modo, el sistema neerlandés apoya directamente la transición hacia un transporte por carretera más limpio.

Prepárese antes de salir a la carretera

Con la introducción del peaje para camiones, los Países Bajos se alinean con los sistemas de peaje europeos vigentes. Al mismo tiempo, la RDW subraya que comprender la normativa específica de los Países Bajos es fundamental para evitar costes o interrupciones inesperadas.

Más información sobre el peaje holandés para camiones está disponible en www.trucktoll.nl.

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