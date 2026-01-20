RE Royalties anuncia la concesión anual de opciones sobre acciones y unidades restringidas de acciones

Concesión de 1,195,000 opciones sobre acciones - RE Royalties Ltd

(Información remitida por la empresa firmante)

Todos los montos se entregarán en dólares canadienses, salvo que se indique lo contrario

Madrid, 20 de enero de 2025.-

RE Royalties Ltd. (TSXV:RE)(OTCQX:RROYF)(FSE:Y2V) ("RE Royalties" o la "Compañía") se complace en anunciar que, como parte de la revisión anual de compensación de la Compañía, la Junta Directiva ha autorizado la concesión de 1,195,000 opciones sobre acciones (las "Opciones") a directores, oficiales, empleados y consultores de la Compañía. Las Opciones tienen un precio de ejercicio de 0.30 $ CAD por acción y son ejercitables por un período de tres años a partir de la fecha de concesión. Las Opciones fueron otorgadas de conformidad con el Plan de Opciones sobre Acciones de la Compañía.



Además, la Junta Directiva ha autorizado la concesión de un total de 800,000 unidades restringidas de acciones ("RSUs") a oficiales, empleados y consultores de la Compañía. Las RSUs fueron otorgadas de acuerdo con el Plan de RSUs vigente de la Compañía.



"Nos complace otorgar estos premios de capital basados en incentivos a nuestros valiosos miembros del equipo", dijo Bernard Tan, CEO de RE Royalties. "Estas concesiones reflejan el compromiso de la Junta de alinear los intereses de nuestro equipo con los de nuestros accionistas, al tiempo que reconocen la dedicación y las contribuciones de las personas que continúan impulsando el crecimiento y el éxito a largo plazo de la Compañía".



Acerca de RE Royalties Ltd.

RE Royalties Ltd. adquiere regalías basadas en ingresos sobre instalaciones y tecnologías de energía renovable proporcionando soluciones de financiamiento no dilutivas a compañías privadas y públicas en el sector de la energía renovable. RE Royalties es la primera en aplicar este modelo de negocio probado al sector de energía renovable. La Compañía actualmente posee más de 100 regalías sobre proyectos de energía solar, eólica, hidroeléctrica, almacenamiento en baterías, eficiencia energética y gas natural renovable en América del Norte, América del Sur y Asia. Los objetivos comerciales de la Compañía son proporcionar a los accionistas un rendimiento sólido y creciente, una robusta protección de capital, una alta tasa de crecimiento mediante reinversión y un enfoque de inversión sostenible.



Emisor: RE Royalties Ltd.

Contacto

Nombre contacto: Talia Beckett

Descripción contacto: Vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad en RE Royalties Ltd.

Teléfono de contacto: (778) 374-2000



