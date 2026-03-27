RE Royalties anuncia revisión estratégica para evaluar el camino hacia la creación de valor a largo plazo

RE Royalties anuncia revisión estratégica - RE Royalties

(Información remitida por la empresa firmante)

Todas las cantidades están expresadas en dólares canadienses salvo que se indique lo contrario

Canadá, 27 de marzo de 2026.-

RE Royalties Ltd. (TSXV: RE)(OTCQX: RROYF)(FSE: Y2V) ("RE Royalties" o la "Compañía") anunció hoy que su Consejo de Administración (el "Consejo") ha iniciado una revisión formal de alternativas estratégicas (la "Revisión Estratégica") para identificar oportunidades de maximizar el valor para los accionistas.



Como parte de este proceso, el Consejo evaluará una amplia gama de alternativas potenciales, incluyendo, entre otras, una venta de la Compañía, asociaciones estratégicas o de coinversión, u optimizaciones de la estructura de capital mediante financiación con capital o deuda. La Revisión Estratégica representa una evolución natural para RE Royalties a medida que la Compañía entra en su undécimo año de operaciones y busca posicionarse para el crecimiento futuro.



La Revisión Estratégica sigue a una recomendación formal de la dirección. Se ha establecido un Comité Especial del Consejo (el "Comité Especial") para liderar el proceso y supervisar la evaluación, con el objetivo de garantizar una estructura que priorice la creación de valor a largo plazo.



La Compañía ha decidido divulgar la Revisión Estratégica como parte de su compromiso con la transparencia. Sin embargo, no hay garantía de que la Revisión Estratégica dé lugar a ninguna transacción o resultado específico. RE Royalties no tiene la intención de proporcionar actualizaciones sobre la Revisión Estratégica salvo que el Consejo determine que la divulgación es apropiada o requerida por ley.



"RE Royalties se fundó sobre los principios de inversión disciplinada y gestión activa en energías renovables para impulsar la creación de valor a largo plazo para nuestros inversores", afirmó Bernard Tan, cofundador y director ejecutivo. "A medida que entramos en nuestro undécimo año de operaciones, estamos evaluando alternativas estratégicas para aprovechar aún más nuestra plataforma como una empresa líder en financiación de energías renovables. Nuestro objetivo es asegurarnos de estar posicionados de manera óptima para capitalizar la fuerte demanda del sector, apoyar el crecimiento y generar valor durante las próximas décadas".



"Actualmente contamos con aproximadamente 20 millones de dólares en cartas de intención en una cartera de oportunidades de alta calidad y a corto plazo en proyectos de energía solar, eólica, almacenamiento de energía y generación distribuida, con otros 200 millones de dólares en inversiones potenciales en revisión. Esta Revisión Estratégica proactiva se centra en alinear nuestra estructura de capital con la madurez y la creciente escala de nuestro negocio", afirmó Peter Leighton, cofundador y director de operaciones.



Durante la Revisión Estratégica, el equipo directivo de RE Royalties permanece centrado en sus operaciones diarias, ejecutando su estrategia y su compromiso con sus clientes, accionistas, tenedores de bonos, socios y empleados.



RE Royalties sigue centrada en desbloquear el crecimiento en el sector de energías renovables aprovechando su modelo probado de financiación mediante regalías para apoyar a desarrolladores y operadores, generar ingresos recurrentes a largo plazo y ofrecer un impacto medioambiental y social medible.



La Compañía ha contratado a PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc ("PwC CF") como su asesor financiero en relación con la Revisión Estratégica.



RE Royalties advierte que la contratación de un asesor financiero no debe interpretarse como una indicación de que se llevará a cabo una transacción específica. No puede garantizarse que la Revisión Estratégica dé lugar a ninguna transacción u otro resultado estratégico, ni en cuanto al momento, condiciones o finalización de dicho resultado.



Sobre RE Royalties Ltd.

RE Royalties Ltd. adquiere regalías basadas en ingresos sobre instalaciones y tecnologías de energía renovable proporcionando soluciones de financiación no dilutiva a empresas privadas y cotizadas del sector de energías renovables. RE Royalties es la primera en aplicar este modelo de negocio probado al sector de energías renovables. La Compañía posee actualmente más de 100 regalías en proyectos de energía solar, eólica, hidroeléctrica, almacenamiento en baterías, eficiencia energética y gas natural renovable en América del Norte, América del Sur y Asia. Los objetivos empresariales de la Compañía son proporcionar a los accionistas un rendimiento creciente sólido, una protección robusta del capital, una alta tasa de crecimiento mediante reinversión y un enfoque de inversión sostenible.



Emisor: RE Royalties Ltd.

Contacto

Nombre contacto: Talia Beckett

Descripción contacto: Vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad de RE Royalties Ltd.

Teléfono de contacto: 778 374 2000



