Reach presenta su cartera de productos integrales en Auto China 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- Reach presenta su cartera de productos integrales para la evolución inteligente de vehículos con IA en Auto China 2026

PEKÍN, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En Auto China 2026, Reach presentó oficialmente su completa gama de productos diseñada para acelerar la evolución inteligente de los vehículos con IA. Líderes y expertos de la industria, junto con ejecutivos y representantes de Honda, Toyota, FAW, Geely, GAC, Dongfeng Voyah, FAW Jiefang, BMW, Volkswagen CARIAD, Chery, Nissan, Mazda, Hitachi Astemo, Bosch, UAES, ZTE Microelectronics y otros fabricantes de equipos originales y socios de la industria a nivel mundial, visitaron el stand para mantener conversaciones en profundidad sobre el futuro de la movilidad impulsada por IA y la evolución de los vehículos inteligentes.

En la feria, Reach demostró cómo los vehículos con IA están pasando de "responder a órdenes" a "comprender la intención y servir proactivamente a los usuarios". La interacción humano-vehículo está evolucionando de funciones inteligentes aisladas a experiencias inteligentes integradas, creando una nueva visión para la movilidad del futuro.

Esta transformación se ve respaldada por la completa cartera de soluciones de Reach, que abarca cinco áreas clave: Base neuronal para vehículos con IA, Cognición emocional, Cerebro de conducción inteligente, Cerebro computacional vehículo-nube y Sistema energético central.

En el centro se encuentra NeuSAR OS, la base digital para vehículos con IA. Respaldado por más de 10 millones de implementaciones en producción, proporciona soporte seguro, fiable y escalable para aplicaciones de IA, permitiendo la gestión unificada de las capacidades del vehículo, los recursos multidominio y los agentes de IA, a la vez que mejora la eficiencia del desarrollo entre un 30% y un 50%.

Cloud OS introduce una arquitectura de computación colaborativa vehículo-nube que permite una programación flexible entre modelos pequeños a bordo y modelos grandes basados en la nube, reduciendo la dependencia del hardware y optimizando los costes de computación.

Para una conducción inteligente, la solución integral de IA de Reach y su arquitectura NeuAUTO de quinta generación permiten una producción en masa más rápida de vehículos de pasajeros y comerciales mediante una arquitectura de software unificada y modelos de IA de extremo a extremo.

El sistema de energía para vehículos eléctricos basado en datos de Reach AI permite una gestión proactiva del estado de la batería y la optimización energética. Además, introdujo sistemas de pruebas automatizadas con IA para mejorar la eficiencia y la cobertura de las pruebas.

Reach también lanzó su solución de agente de IA para todo el ciclo de vida, basada en una plataforma de datos integral y sistemas inteligentes para planificación, posventa y operaciones. Esta solución respalda la planificación de productos, la previsión de precios, la monitorización de la seguridad y las operaciones con el cliente a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo.

A medida que los vehículos con IA evolucionan hacia la inteligencia de sistema completo, el desarrollo de capacidades a nivel de sistema y la colaboración con el ecosistema se convierten en la clave de la competitividad. Reach colabora con fabricantes de equipos originales globales, proveedores de primer nivel y socios de semiconductores para acelerar la implementación industrial a gran escala.

De cara al futuro, Reach continúa impulsando su cartera integral mediante una mayor innovación y una colaboración más profunda con el ecosistema, lo que permite que los vehículos evolucionen hacia verdaderos agentes inteligentes y ofrece experiencias de movilidad más inteligentes, seguras y fiables en todo el mundo.

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