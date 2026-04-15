(Información remitida por la empresa firmante)

-Reach Surgical obtiene la certificación CE para iREACH IRIS, la primera grapadora reutilizable motorizada con curva de disparo en tiempo real™ y articulación de 90°

- iREACH IRIS proporciona información en tiempo real y específica sobre el comportamiento del tejido a lo largo de la línea de grapado.

SINGAPUR, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Reach Surgical, la división de soluciones quirúrgicas de Genesis MedTech, ha recibido la certificación CE para iREACH IRIS, una plataforma de grapado motorizado de última generación diseñada para ofrecer una curva de disparo en tiempo real (Real-Time Firing Curve™) y una articulación de hasta 90° durante la cirugía.

A diferencia de las grapadoras motorizadas convencionales que proporcionan información general sobre el disparo, la curva de disparo en tiempo real de iREACH IRIS proporciona una fuerza continua y específica en la línea de grapado. Esto permite a los cirujanos evaluar la compresión y las irregularidades en el disparo que podrían estar asociadas con variaciones tisulares, e identificar áreas que requieran mayor atención a lo largo de la línea de grapado. El sistema también proporciona información visual y sonora durante las etapas clave del procedimiento, lo que facilita la observación intraoperatoria.

En procedimientos mínimamente invasivos, donde la retroalimentación táctil directa y la visualización pueden ser limitadas, este nivel de información proporciona un contexto adicional para respaldar el juicio quirúrgico. La fuga anastomótica sigue siendo una de las complicaciones más graves en la cirugía gastrointestinal y a menudo se asocia con variabilidad en el estado del tejido y la integridad de la línea de sutura. Esta información adicional en tiempo real que proporciona la curva de disparo de iREACH IRIS permite una evaluación más precisa y consistente de la línea de sutura.

"En Genesis MedTech, nos centramos en transformar las necesidades clínicas en soluciones prácticas", afirmó Warren Wang, presidente y consejero delegado. "iREACH IRIS refleja este enfoque al ir más allá del grapado convencional y proporcionar a los cirujanos información más clara y en tiempo real sobre el comportamiento del tejido durante el procedimiento".

La articulación Direction-True™ traduce la intención del cirujano directamente en el movimiento del instrumento, manteniendo un control de articulación constante incluso cuando la mandíbula está rotada. Combinada con la recarga Ultraflex™ 90, la iREACH IRIS logra una articulación de hasta 90°, extendiéndose más allá del rango de 45° a 60° de las grapadoras eléctricas convencionales. Esta articulación es particularmente importante en procedimientos con limitaciones anatómicas, como la resección anterior baja o la cirugía torácica de puerto único, donde el acceso y el posicionamiento son fundamentales para los resultados quirúrgicos. En dichos procedimientos, el acceso limitado puede requerir reposicionamiento o múltiples disparos, factores asociados con un mayor estrés tisular y complejidad del procedimiento. Al permitir un mejor acceso, apoya objetivos como márgenes de resección negativos a la vez que preserva la función del esfínter. La tecnología de punta curva y las opciones de recarga de altura progresiva mejoran aún más el acceso y la formación de grapas adecuadas al tejido en toda la gama de procedimientos, incluidas las cirugías generales, colorrectales, torácicas y bariátricas.

En la plataforma de grapado IRIS, todos los componentes en contacto con el paciente están diseñados para un solo uso, eliminando la necesidad de reesterilización y, por lo tanto, simplificando el flujo de trabajo entre intervenciones. Un mango reutilizable con una configuración de alimentación desmontable garantiza la disponibilidad continua del dispositivo, eliminando el tiempo de inactividad debido a la necesidad de recargar el mango. La separación de componentes reutilizables y desechables reduce el riesgo de contaminación cruzada desde el diseño, en lugar de gestionarlo mediante protocolos de reprocesamiento, al tiempo que favorece una utilización más responsable de los recursos.

Al combinar información tisular en tiempo real con un control preciso y un flujo de trabajo optimizado, iREACH IRIS representa un nuevo enfoque para el grapado motorizado, diseñado para respaldar un rendimiento quirúrgico más informado y consistente.

Acerca de GenesisMedTech GroupGenesis MedTech Group es una empresa global de dispositivos médicos con sede en Singapur, dedicada a mejorar la atención médica. Diseñamos y desarrollamos innovaciones que hacen que los tratamientos sean más seguros, menos invasivos y más accesibles a gran escala, apoyando a los profesionales de la salud para lograr mejores resultados para los pacientes y garantizar que más pacientes se beneficien de los avances médicos. Con capacidades integradas desde I+D y fabricación hasta comercialización, Genesis MedTech se basa en una sólida base de calidad, formación y educación, ofreciendo dispositivos médicos de alta calidad en las especialidades quirúrgicas, cardiológicas y de intervención vascular.

Reach Surgical, la división de soluciones quirúrgicas de Genesis MedTech, ofrece una cartera quirúrgica integral diseñada para apoyar a los cirujanos y mejorar la atención quirúrgica. Nos dedicamos a desarrollar soluciones confiables y de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes de la práctica quirúrgica.

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