Se reactiva el debate sobre el confort y sitúa la renovación térmica en el centro según Bosch Home Comfort

Bosch Home Comfort - Bosch Home Comfort

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de marzo 2026.- El frío registrado en España en los últimos meses ha reactivado el debate sobre el confort térmico y el consumo energético en hogares y edificios comerciales. En este contexto, la renovación del parque térmico se consolida como una palanca clave para mejorar la eficiencia y avanzar en la transición energética

Las bajas temperaturas registradas en los últimos meses han vuelto a poner el confort térmico en primer plano. Cuando el frío aprieta, hogares, comercios, oficinas y todo tipo de edificios intensifican el uso de sus sistemas de calefacción, y con ello surgen preguntas clave: ¿están los equipos funcionando con el rendimiento adecuado? ¿Cuál es su impacto real en el consumo energético? ¿Qué margen de mejora existe?



Desde Bosch Home Comfort se apunta a una realidad estructural: una parte significativa del parque térmico instalado en el ámbito residencial en España está compuesto por equipos con más de 15 años de antigüedad. En muchos casos, se trata de calderas convencionales que operan con rendimientos inferiores a los estándares actuales y con mayores emisiones asociadas resultando en una menor eficiencia energética.



De esta forma, el frío actúa como un "termómetro" que evidencia estas ineficiencias. En el hogar, el incremento del consumo energético se traduce directamente en la factura.



En el ámbito comercial, una parte relevante de los sistemas térmicos instalados en edificios del sector terciario-como hoteles, centros educativos, oficinas o espacios logísticos-corresponde también a equipos con una elevada antigüedad. En muchos casos, se trata de calderas y sistemas de generación de calor diseñados bajo estándares de eficiencia que hoy han quedado superados. En este contexto, el impacto se amplía: el confort térmico no solo influye en el bienestar de los usuarios, sino también en la experiencia del cliente, la productividad y los costes operativos de las organizaciones.



En este sentido desde Bosch Home Comfort se recomienda que más allá del mantenimiento periódico, la actuación debe evolucionar hacia la modernización tecnológica de los equipos. La sustitución de calderas antiguas por equipos de condensación de última generación, sistemas híbridos mediante soluciones basadas en bomba de calor, o gases renovables permite reducir de forma significativa el consumo energético y las emisiones de CO₂. En el entorno comercial, la incorporación de sistemas de regulación y control inteligente supone un nivel de eficiencia superior ya que facilita además un ajuste más preciso a la demanda real del edificio, evitando sobreconsumos y optimizando el rendimiento global de la instalación.



Este enfoque resulta especialmente relevante en el contexto español, donde los objetivos de descarbonización y eficiencia energética requieren actuar no solo sobre la obra nueva, sino, sobre todo, sobre el parque existente. La rehabilitación y modernización de instalaciones térmicas representa una oportunidad inmediata y medible para reducir emisiones en el corto plazo, sin necesidad de esperar a la renovación completa del edificio.



Además del impacto ambiental, la renovación del parque térmico tiene una dimensión económica y social. Impulsa la actividad del sector de la instalación y la reforma energética, incrementa el valor de los inmuebles y contribuye a mejorar la accesibilidad al confort térmico mediante equipos más eficientes y fiables.



En definitiva, las últimas olas de frío que ha vivido España no solo ponen a prueba los sistemas de calefacción, sino que evidencian la necesidad de dar un paso adelante. Renovar el parque térmico, especialmente las calderas obsoletas, es una decisión estratégica que combina confort, ahorro y eficiencia. Actuar sobre la base instalada se consolida, así como una de las vías más directas y realistas para acelerar la transición energética en el país, tanto en el ámbito residencial como en el comercial.





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