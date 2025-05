Reactivar una economía digital europea abierta, audaz y colaborativa

Los líderes de innovación, inversión y gobierno se reunirán en GITEX EUROPE x Ai Everything, del 21 al 23 de mayo, Messe Berlin, el evento inaugural de inversión en tecnología, empresas emergentes y digital más grande del continente

Berlín, Alemania – 20 de mayo de 2025 .- Con iniciativas históricas anunciadas para forjar nuevas fronteras en la soberanía digital de Europa, incluyendo el compromiso de invertir 200.000 millones de euros en IA y un énfasis sin precedentes en la tecnología cuántica, la nube, los semiconductores y el almacenamiento de datos, se extiende por todo el continente una sensación de urgencia por reimaginar el statu quo y remodelar las infraestructuras tecnológicas críticas.

GITEX EUROPE x Ai Everything (21-23 de mayo, Messe Berlin) es el momento perfecto para aprovechar la inherente capacidad de innovación de Europa y catapultar su posición entre las principales economías digitales. Siendo la tercera mayor economía del mundo y país anfitrión de GITEX EUROPE x Ai Everything, el papel de Alemania como líder económico y tecnológico europeo cobra una gran relevancia, a medida que aumentan las tensiones transatlánticas en la carrera por el liderazgo global en tecnología digital e IA. Se prevé que el sector TIC de Alemania alcance los 232.800 millones de euros en 2025 (Statista).

GITEX EUROPE x Ai Everything, que se perfila como el mayor evento inaugural de inversión en tecnología, empresas emergentes y tecnología digital de Europa, está organizado por KAOUN International y se celebra en colaboración con el Departamento de Economía, Energía y Empresas Públicas del Senado de Berlín, el Ministerio Federal de Economía y Acción por el Clima de Alemania, Berlin Partner for Business and Technology y el Consejo Europeo de Innovación (CEI).

Franziska Giffey, alcaldesa de Berlín y senadora de Economía, Energía y Empresas Públicas, declaró: “Colaborar con uno de los mayores eventos globales de tecnología y empresas emergentes y celebrar el debut de GITEX EUROPE en Berlín refuerza nuestro compromiso de consolidar la posición de Alemania como polo de atracción global para la inversión y las tecnologías innovadoras, liderando la ventaja competitiva de Europa en la próxima década digital”.

La tecnología global se compromete abiertamente con las colaboraciones transfronterizas e intersectoriales

Esta trascendental primera edición reúne a más de 1.400 grandes empresas tecnológicas, empresas emergentes y PYMES, incluyendo patrocinadores platino como AWS e IBM, junto con Cisco, Cloudflare, Dell, Fortinet, Lenovo, NTT, Nutanix, Nvidia, Opswat y SAP, para forjar un consenso sobre nuevas alianzas y resultados empresariales para sistemas digitales globales más ágiles, responsables y orientados a las empresas. GITEX EUROPE x Ai Everything presentará el evento tecnológico y de empresas emergentes más global con una destacada selección de empresas tecnológicas de más de 100 países y 34 estados europeos, incluyendo pabellones tecnológicos de India, Italia, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Serbia, Corea del Sur, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y más.

Trixie LohMirmand, consejera delegada de KAOUN International, organizadora de GITEX a nivel mundial, comentó: “En medio del auge de la IA, existe un consenso coordinado y una renovada urgencia y unidad en toda Europa para afirmar su soberanía digital y liderazgo como fuerza de innovación global. La región se está consolidando como un escenario central donde se debatirá, desarrollará y escalará la supremacía de la IA, la cuántica y la tecnología profunda, y GITEX EUROPE se encuentra estratégicamente ubicado en este privilegiado nexo y un momento decisivo en la historia definirá el futuro tecnológico de Europa en una época donde el liderazgo se gana mediante acciones audaces y solidaridad”.

Líderes mundiales influyentes abordan la crucial encrucijada tecnológica de la UE

Más de 500 ponentes internacionales, casi la mitad de ellos dirigiéndose a la comunidad tecnológica por primera vez en un escenario tecnológico alemán, debaten las nuevas prioridades estratégicas, desde la IA y la supremacía cuántica hasta la nube y la soberanía de datos. Entre los cabezas de cartel globales se encuentran Geoffrey Hinton, Premio Nobel de Física (2024), "Padrino de la IA" y pionero de las redes neuronales que generó un debate mundial al cuestionar las consecuencias de la IA; Kai Wegner, alcalde de Berlín; S.E. Jelena Begović, ministra serbia de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación; António Henriques, consejero delegado de Bison Bank; Jager McConnell, consejero delegado de Crunchbase; Mark Surman, presidente de Mozilla; y Sandro Gianella, director de Políticas y Asociaciones para Europa y Oriente Medio de OpenAI.

Las iniciativas más audaces de Europa en IA, tecnología profunda y cuántica

Europa está construyendo su propia frontera en IA, centrada en casos de uso intersectoriales, nuevas inversiones y colaboraciones internacionales. Ai Everything Europe, la principal conferencia y escaparate de IA del evento, reúne a una de las mayores convergencias de arquitectos, empresas emergentes e inversores de IA, presentando la escala, profundidad e influencia global de los ecosistemas de IA.

Influyentes expertos en IA abordan los temas más urgentes del sector en el escenario, desde las ambiciones de EuroStack hasta las implicaciones tangibles de la IA agéntica, con ponentes como Martin Kon, presidente y director de operaciones de Cohere, el unicornio canadiense de IA valorado en 5.500 millones de dólares; Daniel Verten, socio estratégico de Synthesia, unicornio británico de 2.100 millones de dólares respaldado por Nvidia; y el Prof. Dr. Antonio Krueger, consejero delegado del Centro Alemán de Investigación para la Inteligencia Artificial (DFKI). En toda la exposición, diversos avances en IA cobran vida, desde la brasileña Ubivis, que presenta fábricas inteligentes impulsadas por el IoT y los gemelos digitales, hasta la nutrición impulsada por IA de Hexis, en la que confían más de 500 atletas olímpicos y de élite.

Con casi 7.000 millones de euros en inversión cuántica, solo superada por China, Europa está acelerando su impulso hacia el liderazgo cuántico para 2030. GITEX Quantum Expo (GQX), en colaboración con IBM y QuIC, la mayor asociación europea de la industria cuántica, profundiza en la investigación cuántica avanzada y su impacto intersectorial con presentaciones y conferencias exclusivas. Entre los ponentes se encuentran Mira Wolf-Bauwens, responsable de Computación Cuántica Responsable de IBM Research (Suiza); Joachim Mnich, director de Investigación y Computación de CERN (Suiza); Neil Abroug, responsable de la Estrategia Nacional Cuántica de Francia (INRIA); y Jan Goetz, consejero delegado y cofundador de IQM Quantum Computers (Finlandia).

Alessandro Curioni, IBM Fellow, vicepresidente para Europa y África y director de IBM Research Zurich, afirmó: “Las inversiones de IBM en IA y computación cuántica reflejan directamente nuestro compromiso con Europa y subrayan el papel fundamental de la colaboración con la industria, el mundo académico y los responsables políticos para un ecosistema paneuropeo. Estas tecnologías e instalaciones de vanguardia impulsarán la innovación, creando nuevas oportunidades para la atracción de talento y garantizando que Europa siempre esté a la vanguardia de los avances tecnológicos globales”.

Cyber ​​Valley: construyendo una ciberfrontera unida y resiliente

Ante el aumento de las brechas en la nube y la complejidad de los ataques basados ​​en IA, la respuesta a amenazas y la ciberresiliencia son temas centrales del evento. Fortinet, CrowdStrike, Kaspersky, Knowbe4 y Proofpoint se unen a una serie de empresas líderes en ciberseguridad que exhiben en GITEX Cyber ​​Valley, junto con líderes de las fuerzas del orden, CISO globales y legisladores, entre ellos el General de Brigada Dr. Volker Pötzsch, Jefe de la División de Ciberseguridad/TI e IA del Ministerio Federal de Defensa de Alemania; S.E. Dr. Mohamed Al-Kuwaiti, Jefe de Ciberseguridad del Gobierno de los EAU; Miguel De Bruycker, Director General del Centro de Ciberseguridad de Bélgica; y Ugo Vignolo Lutati, CISO del Grupo Prada.

Imperativos Tecnológicos para el Clima: ITU Green Digital Action Summit & GITEX Green Impact

La Cumbre de Acción Digital Verde, en colaboración con GITEX EUROPE x Ai Everything, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y con el apoyo de la Agencia Alemana de Medio Ambiente (UBA), busca impulsar la acción climática a través de la innovación digital. Basándose en la Declaración de la COP29, aborda prioridades clave, desde las complejidades de la IA y la adopción de estándares técnicos verdes hasta los principios de la economía circular y el papel fundamental de las telecomunicaciones de emergencia. Entre los ponentes se encuentran el doctor Bosun Tijani, ministro de Comunicaciones, Innovación y Economía Digital de la República Federal de Nigeria; Tomas Lamanauskas, secretario general adjunto de la UIT; Boris Tadić, expresidente de Serbia; y Maria Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de la ONU.

GITEX Green Impact conecta a los verdaderos aceleradores de la transición verde (innovadores e inversores) con más de 100 empresas emergentes e inversores que exploran cómo el hidrógeno verde, la bioenergía y el almacenamiento de energía de última generación están pasando de la I+D a la implementación. Los ponentes principales son Gavin Towler, director científico de Tecnologías de Sostenibilidad y director de Tecnología de Honeywell; Julie Kitcher, directora de Sostenibilidad de Airbus; Lisa Reehten, directora general de Bosch Climate Solutions; Massimo Falcioni, director de Competitividad de la Oficina de Inversiones de Abu Dhabi; y Mounir Benaija, director de Tecnología de Vehículos Eléctricos e Infraestructura de Carga de TotalEnergies.

Convocando al mayor y mejor ecosistema global de empresas emergentes entre más de 60 países

GITEX EUROPE x Ai Everything lanza North Star Europe, la primera edición del evento de empresas emergentes más grande del mundo (Expand North Star), que reúne a más de 750 empresas emergentes y 20 unicornios globales: Qonto, Flutterwave, reMarkable, TransferMate, Solarisbank AG, Bolt, Flix y Glovo.

El evento presenta una selección internacional de empresas emergentes en fase inicial y de crecimiento de Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Marruecos, Portugal, Países Bajos, Suiza, Serbia, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y más. Entre las empresas emergentes más destacadas se encuentran Neurocast.ai (Países Bajos), que impulsa la neurotecnología basada en IA para la investigación del Alzheimer; CloudBees (Suiza), el unicornio de distribución respaldado por Goldman Sachs, HSBC y Lightspeed; y Semiqon (Finlandia), el primer transistor CMOS del mundo con capacidad para funcionar en condiciones criogénicas.

Más de 600 inversores con un billón de dólares en activos bajo gestión (AUM) estarán explorando nuevas oportunidades de financiación, entre ellos Earlybird VC de Alemania, SpeedInvest de Austria, B2Venture de Suiza, Startup Wise Guys de Estonia y SOSV de Estados Unidos. GITEX ScaleX se lanza como una plataforma de crecimiento pionera para empresas en expansión y en fase avanzada, en colaboración con AWS.

Dado que las PYMES representan el 99 % de las empresas europeas, GITEX SMEDEX las conecta con redes comerciales internacionales e inversores para obtener financiación, asesoramiento legal y acceso al mercado que les permita expandir sus innovaciones a nivel mundial. Con el respaldo de EISMEA y la Iniciativa de Estándares Digitales de ICC, el evento cuenta con la participación de líderes clave del ecosistema de PYMES, como Milena Stoycheva, presidenta de la Junta de Innovación del Ministerio de Innovación y Crecimiento de Bulgaria; y Oliver Grün, presidente de la Alianza Europea de PYMES Digitales y BITMi; entre otros.

GITEX EUROPE forma parte de los eventos tecnológicos y de empresas emergentes de la red global GITEX, que se celebran en Alemania, Marruecos, Nigeria, Singapur, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos. Para más información, visite: www.gitex-europe.com .

GITEX EUROPE

GITEX EUROPE x Ai Everything 2025, el evento tecnológico más global, colaborativo e intersectorial de Europa, se celebrará del 21 al 23 de mayo de 2025 en Messe Berlin, Alemania. Con más de 1.500 empresas expositoras y 1.000 PYMES y empresas emergentes de más de 100 países, junto con más de 500 ponentes expertos en IA, Deep Tech, tecnología cuántica, ciberseguridad, conectividad, ciudades inteligentes, tecnología verde y mucho más, GITEX EUROPE x Ai Everything impulsa el futuro digital del continente en colaboración con el mundo. Esta edición inaugural presenta las nuevas SMEDEX, GITEX SCALEX y GQX, y lleva a Alemania el evento para empresas emergentes e inversores más grande y mejor valorado del mundo: North Star Europe. GITEX EUROPE x Ai Everything está perfectamente conectado con la red GITEX de eventos tecnológicos y de empresas emergentes, que se celebran en Alemania, Marruecos, Nigeria, Singapur, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos. Para más información, visite: www.gitex-europe.com

