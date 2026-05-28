Reactor construirá la plataforma de mundos de IA en tiempo real

(Información remitida por la empresa firmante)

- Reactor sale del anonimato con una inversión de 59 millones de dólares para construir la plataforma de mundos de IA en tiempo real

Con financiación liderada por Lightspeed y la participación de WndrCo, Amplify Partners y otros, Reactor proporciona la capa de infraestructura para vídeo generativo en tiempo real

SAN FRANCISCO, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Reactor, la plataforma de desarrollo de vídeo generativo en tiempo real, salió hoy del anonimato con una financiación de 59 millones de dólares liderada por Lightspeed Venture Partners, con la participación de WndrCo, Amplify Partners, Sky9 Capital, FPV Ventures y otros inversores.

Reactor está construyendo la capa de infraestructura que hace que los modelos del mundo en tiempo real sean accesibles para los desarrolladores, lo que permite una nueva generación de aplicaciones de IA interactivas en los ámbitos de los medios de comunicación y el entretenimiento, la IA física y la robótica.

Los modelos del mundo representan un cambio fundamental en la IA, pasando de ser una herramienta que se controla mediante comandos a una experiencia interactiva en tiempo real. Este cambio abre un nuevo camino a los medios de comunicación: experiencias que ya no están pre-renderizadas, sino que se generan dinámicamente y se adaptan a la interacción del usuario.

Sin embargo, a pesar de los rápidos avances de los principales laboratorios, no existe ninguna plataforma que permita ejecutar estos modelos en producción ni que posibilite a los desarrolladores crear aplicaciones a escala global. Reactor está dando respuesta a esta necesidad.

La plataforma Reactor proporciona un SDK y una API unificados que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones interactivas en tiempo real con tan solo unas pocas líneas de código, sin necesidad de gestionar la complejidad de implementar y ejecutar estos sistemas a gran escala.

Los modelos del mundo real están redefiniendo las capacidades de la IA, pasando de sistemas que generan contenido de forma aislada a sistemas que perciben y responden en tiempo real, afirmó Alberto Taiuti, cofundador y consejero delegado de Reactor. Estamos construyendo la capa fundamental que conecta los laboratorios de modelos con los desarrolladores que desean crear con ellos. Se trata de impulsar una nueva forma de comunicación; una en la que se generan en directo experiencias que antes eran imposibles, y que cualquiera puede crear y distribuir.

Reactor fue cofundada por Alberto Taiuti, consejero delegado, y Bryce Schmidtchen, director de tecnología, ambos antiguos líderes técnicos de Apple Vision Pro. Taiuti fue cofundador de Luma AI, donde se desempeñó como director de tecnología y desarrolló la infraestructura de una de las plataformas de generación de video y 3D más utilizadas del mundo.

El equipo, más amplio, incluye ingenieros e investigadores de Apple, Netflix, Meta, Google, Adobe, Replicate y Microsoft, con amplia experiencia en gráficos, sistemas en tiempo real, medios interactivos y escalabilidad de infraestructuras de IA.

Actualmente, los desarrolladores no pueden acceder a los modelos de vídeo en tiempo real debido a la falta de una infraestructura que pueda ofrecerles un soporte fiable, comentó Bucky Moore, socio de Lightspeed. Alberto, Bryce y su equipo aportan una combinación excepcional de experiencia en sistemas en tiempo real y visión de producto para abordar este problema, y creemos que Reactor está bien posicionado para convertirse en la plataforma fundamental de esta nueva categoría.

Reactor ya está trabajando con socios de los sectores de medios de comunicación y entretenimiento, así como de inteligencia artificial física, y cuenta con una demanda activa por parte de estudios de cine y televisión, y empresas de robótica.

Cada gran transformación en los medios de comunicación ha sido impulsada por nuevas herramientas que amplían las posibilidades de los creadores, declaró Jeffrey Katzenberg, socio fundador de WndrCo, quien se unirá a Reactor como observador del consejo. La IA representa un momento transformador, pero la verdadera oportunidad reside en lograr que estas tecnologías sean utilizables a gran escala. Reactor está construyendo la plataforma que permitirá una nueva generación de narración y experiencias interactivas.

Los principales desarrolladores de modelos de mundos están empezando a utilizar Reactor como capa de infraestructura para sistemas en tiempo real. Overworld está aprovechando la plataforma para impulsar el desarrollo de sus modelos de mundos interactivos, demostrando cómo estos sistemas pueden evolucionar desde la investigación hasta convertirse en experiencias interactivas totalmente funcionales.

Crear modelos del mundo es solo una parte del desafío; lograr que sean utilizables y respondan en tiempo real es igualmente crucial, explicó Louis Castricato, consejero delegado de Overworld. Reactor proporciona la infraestructura necesaria para que podamos ofrecer estos sistemas a desarrolladores y usuarios, mientras trabajamos para crear un nuevo medio de entretenimiento interactivo en el que realmente se pueda sumergir.

Entre los socios estratégicos de Reactor se encuentra Amazon Web Services (AWS), que será el proveedor de servicios en la nube preferido de la empresa, impulsando la infraestructura informática y el alcance de distribución necesarios para gestionar cargas de trabajo de vídeo generativo en tiempo real a escala global.

La plataforma de vídeo en tiempo real de Reactor exige una infraestructura de inferencia capaz de funcionar a la velocidad de la interacción, no solo a la de la generación, y AWS es inigualable a la hora de resolver los problemas de latencia, escalabilidad y fiabilidad que requieren estas cargas de trabajo, afirmó Jason Bennett, vicepresidente y director global de Startups y Capital de Riesgo en AWS. La IA rentable comienza con una inferencia de menor coste. Desde chips diseñados específicamente para este fin hasta servicios de IA flexibles, AWS se encuentra en una posición privilegiada para ayudar a plataformas como Reactor a escalar el vídeo generativo en tiempo real de forma económica para desarrolladores de todo el mundo.

La plataforma está disponible actualmente a través de SDK y API. El precio se basa en el uso y se factura según el tipo de modelo. Los desarrolladores pueden comenzar en reactor.inc.

Acerca de Reactor

Reactor es la plataforma de desarrollo para vídeo generativo en tiempo real. Su misión es hacer que los modelos del mundo real sean accesibles para desarrolladores de todo el mundo. Reactor cuenta con el respaldo de Lightspeed Venture Partners, WndrCo, Amplify Partners, Sky9 Capital, Abstract Ventures, FPV Ventures y otros inversores, y tiene su sede en San Francisco, California. Para más información, visite reactor.inc.

Contacto para los mediosUlysses Kingulysses@kingcomms.io

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