La Real Casa de la Moneda de Canadá lanza una nueva colección elaborada a partir de oro

OTTAWA, Ontario, 2 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La Real Casa de la Moneda de Canadá (Royal Canadian Mint) ha emitido con orgullo una nueva moneda de colección elaborada completamente a partir de oro que se origina de Nunavut. Completamente ártica, desde su diseño hasta su contenido de metal, el reverso de la moneda de oro puro de 10 dólares de 2020 "An Inuk and a Qulliq" ("Un inuit y una qulliq") es obra de la artista nunavutense Ulaayu Pilurtuut. Motivos como una qulliq tradicional --una lámpara de aceite inuit que brinda luz y calor--, al igual que los inuksuit, que simbolizan guía y comunidad, son potentes símbolos de la cultura y el modo de vida de la artista. Esta moneda de oro puro, con peso equivalente a la vigésima parte de una onza y de bella elaboración, junto con otros varios recuerdos numismáticos, se dio a conocer hoy.

Otra creación de oro puro es la más reciente entrega de la serie de monedas de oro puro con peso equivalente a la décima parte de una onza que conmemora el centenario del natalicio del legendario pintor canadiense Alex Colville. La imagen de un lince en la moneda de 25 centavos aparece en la tercera entrega de esta serie de seis monedas, que reinterpreta cada uno de los diseños de monedas de circulación de 1967 que él creó en homenaje al centenario de la fundación de Canadá.

Otros artículos coleccionables finos que se presentaron este mes son:

-- El juego de pruebas numismáticas con un dólar de plata de edición especial de 2020 "75th Anniversary of V-E Day" ("El 75 aniversario del Día de la Victoria en Europa"), que presenta un dólar de plata de prueba especial que honra a la Real Marina Canadiense. -- La moneda de plata fina de 30 dólares "S.S. Keewatin", que muestra imágenes de la proa y la popa del histórico barco de vapor de los Grandes Lagos, obras del artista Matt Conacher. -- La moneda de plata fina de 25 dólares de 2020 y la moneda de oro puro de 250 dólares de 2020 "Proud Bald Eagle" ("Águila calva orgullosa"), que muestra el trabajo del artista Neil Hamelin en un alto relieve extraordinario. -- La moneda de plata fina de 50 dólares de 2020 "The Hummingbird and the Bloom" ("El colibrí y la flor"), diseñada por Eric Boyer y que muestra una innovación interactiva que emula a un colibrí que vuela alrededor de una flor. -- La moneda de plata fina de 250 dólares de 2020 "Reimagined 1905 Arms of Dominion of Canada" ("Escudo del Dominio de Canadá de 1905 reimaginado"), una celebración de arte heráldico en plata de un kilogramo.

Debido a la modificación de las operaciones por causa de la pandemia, el juego fraccionario de monedas de plata fina de 2021 con la imagen de una hoja de arce "Our Arboreal Emblem: The Maple Tree" ("Nuestro emblema arbóreo: el arce") estará disponible a partir del 6 de octubre de 2020.

Las monedas, los precios y la información íntegra del origen de cada producto se pueden encontrar en la pestaña de "Shop" en www.mint.ca.

