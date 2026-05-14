La Real Casa de la Moneda rinde homenaje a Pink Floyd con la primera moneda conmemorativa del Reino Unido

(Información remitida por la empresa firmante)

LLANTRISANT, Gales, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Más de medio siglo después de que Pink Floyd surgiera de la escena underground londinense para transformar el sonido de la música moderna, la Real Casa de la Moneda presenta hoy una moneda conmemorativa oficial del Reino Unido que celebra el extraordinario y perdurable legado de la banda.

El reverso de la moneda, diseñado por Henry Gray, presenta en su centro el icónico prisma de The Dark Side of the Moon, una de las imágenes más reconocibles de la historia de la música y símbolo de la visión vanguardista de la banda en cuanto a arte, sonido y experimentación. Una selección de monedas también incluirá un efecto de prisma arcoíris, que da vida al icónico diseño a todo color. La emblemática portada, que representa un espectro de prismas, fue diseñada por Storm Thorgerson de Hipgnosis e ilustrada por George Hardie. The Dark Side of the Moon ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo.

Pink Floyd se une a una extraordinaria lista de íconos de la música británica homenajeados a través de la serie Leyendas de la Música de la Real Casa de la Moneda, que incluye a David Bowie, George Michael, Shirley Bassey, Paul McCartney y Freddie Mercury. Esta serie ha entregado casi medio millón de monedas a coleccionistas y aficionados a la música en 108 países de todo el mundo.

Rebecca Morgan, directora de Monedas Conmemorativas de la Real Casa de la Moneda, declaró: Pink Floyd es una de esas bandas verdaderamente excepcionales cuya música e iconografía han trascendido generaciones, y en cuanto ves esta moneda, sabes exactamente a quién rinde homenaje. El icónico prisma es reconocible al instante para los fans de todo el mundo, y Henry Gray ha realizado un trabajo extraordinario al plasmarlo con la maestría y el detalle que esta banda merece. Su influencia en la música, el arte y la cultura es incalculable, y nos enorgullece enormemente que la Real Casa de la Moneda pueda contribuir a preservar ese legado para siempre.

Junto con la moneda, la Real Casa de la Moneda ofrecerá a los fans de Pink Floyd la oportunidad de adquirir una púa exclusiva, disponible en cantidades limitadas y elaborada en oro, plata y cromo oscuro. Diseñada por Daniel Thorne, diseñador de la Real Casa de la Moneda, la pieza es instantáneamente reconocible como Pink Floyd por su impactante conexión con el icónico álbum The Dark Side of the Moon. La púa de guitarra ocupa un lugar especial en la historia de la banda, y esto se demuestra a la perfección en el legendario solo de David Gilmour en Time, uno de los momentos más célebres del álbum y uno de los más icónicos de la historia del rock, lo que convierte a la púa en un merecido homenaje al perdurable legado musical de Pink Floyd.

Formada en Londres en 1965 por Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason y Richard Wright, con la incorporación de David Gilmour en 1968, Pink Floyd definió el género del rock progresivo y produjo algunos de los álbumes más aclamados de la historia. The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) y The Wall (1979) consolidaron su posición como una de las bandas más innovadoras e influyentes de todos los tiempos. Más de cinco décadas después, su música sigue cautivando a nuevas generaciones de fans en todo el mundo.

La moneda conmemorativa de Pink Floyd estará disponible a partir de las 9:00 del 14 de mayo de 2026, con precios desde 18,50 libras. Para más información y para comprarla, visite www.royalmint.com/pinkfloyd

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976872/The_Royal_Mint_Pink_Floyd_commemorative_coin.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1492158/Royal_Mint_Logo.jpg

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