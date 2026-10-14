El Real Club Pineda celebra 20 años de gestión basada en la sostenibilidad y la calidad

Rodrigo Molina Montes y Álvaro Rodríguez de Roa - SGS

(Información remitida por la empresa firmante)

La institución sevillana consolida dos décadas de alianza estratégica con SGS, integrando la excelencia operativa en sus 80 hectáreas de instalaciones

Sevilla, 14 de octubre de 2026.- El Real Club Pineda de Sevilla alcanzó el 13 de octubre de 2026 los 20 años de compromiso ininterrumpido con la excelencia certificada. Esta trayectoria, fruto de su alianza estratégica con la empresa de inspección y certificación SGS, ha permitido al club blindar su gestión bajo estándares internacionales en calidad, medio ambiente y seguridad laboral dentro de sus instalaciones ubicadas en Sevilla.



Fundado en 1940, el Real Club Pineda de Sevilla es una institución social y deportiva que abarca una superficie de 80 hectáreas. El centro ofrece once disciplinas deportivas, incluyendo golf, hípica, tenis, pádel, natación y fitness, manteniendo una hoja de ruta centrada en la mejora continua. Esta labor está respaldada por las certificaciones internacionales ISO 9001 de Gestión de la Calidad, ISO 14001 de Gestión Ambiental e ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Para Rodrigo Molina Montes, presidente del Real Club Pineda, este hito refleja la visión estratégica de la entidad: "Cumplir más de 20 años de compromiso continuado con la excelencia certificada es un motivo de orgullo para todos los que formamos parte del Real Club Pineda, y una muestra de que la mejora continua es una forma de entender la gestión y el futuro de nuestra institución".



Por su parte, Álvaro Rodríguez de Roa, Head of Business Assurance Iberia de SGS, valoró la evolución del proyecto: "Mantener este nivel de exigencia durante 20 años demuestra visión a largo plazo y liderazgo responsable. Real Club Pineda ha sabido evolucionar sus valores históricos hacia una gestión responsable y profesionalizada que es hoy un referente en España".



El sistema de gestión integrado del club opera en tres ámbitos clave para su funcionamiento. La norma ISO 9001 supervisa la calidad de los servicios y la eficiencia de los procesos; la ISO 14001 gestiona los recursos energéticos y la reducción del impacto ambiental; y la ISO 45001 se enfoca en la prevención de riesgos laborales para garantizar entornos de trabajo seguros.



A lo largo de los últimos años, la institución ha realizado inversiones y proyectos de mejora en sus instalaciones para mantener los niveles de servicio a sus socios y visitantes. Esta trayectoria demuestra como organizaciones con una fuerte tradición adaptan su operativa a las demandas sociales mediante la integración de la sostenibilidad y la calidad como pilares fundamentales de su desarrollo futuro.

Contacto

Emisor: Real Club Pineda de Sevilla

Nombre contacto: Inés Nogales

Descripción contacto: SGS

Teléfono de contacto: +34 687 33 68 99