La realidad de la búsqueda con IA en 2026 en base a millones de prompts analizados con Brand Radar

Cómo posicionan en las SERPs las páginas citadas en AI Overviews - Ahrefs

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de junio 2026.- Tras diversos estudios durante 2026, Ahrefs presenta su informe sobre la realidad de la búsqueda con IA: los AI Overviews reducen el tráfico orgánico un 58%, YouTube es un factor clave de visibilidad en IA y el 28% de las páginas que cita ChatGPT no aparecen en Google

Ahrefs, plataforma líder de marketing digital, publica el informe 'La realidad de la búsqueda con IA en 2026', una recopilación de más de 12 análisis independientes —basados en más de 146 millones de SERPs, 730.000 respuestas de IA, 150 millones de prompts y 75.000 marcas, entre otros conjuntos de datos— que revela cómo la inteligencia artificial está transformando la búsqueda online, qué factores determinan que una marca aparezca recomendada por ChatGPT, Gemini o los AI Overviews de Google, y por qué las marcas que empiecen a medir y optimizar su visibilidad en IA ahora tendrán ventaja frente a quienes lleguen tarde. Se puede acceder al informe completo de Ahrefs desde aquí.



La visibilidad en IA se ha medido con Brand Radar de Ahrefs, la mayor base de datos de visibilidad en inteligencia artificial del mercado, con 400 millones de prompts mensuales en siete plataformas —AI Overviews, AI Mode, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Copilot y Grok— respaldados por búsquedas reales del big data de Ahrefs.



Principales hallazgos



• Google envía 190 veces más visitas que ChatGPT a los sitios web y representa el 40% del tráfico total. Sin embargo, el impacto real de la IA es más difícil de medir: muchos usuarios que descubren una marca a través de ChatGPT llegan después directamente al sitio web o buscan la marca en Google, sin dejar rastro en la analítica tradicional. De ahí, la importancia de incorporar nuevas métricas. Las marcas que trabajen ambos canales contarán con mayor ventaja.



• Los AI Overviews reducen un 58% las visitas al primer resultado de Google. El impacto se extiende a toda la página: la segunda posición pierde un 50,8% y la décima, un 19,4%. Optimizar la visibilidad en IA ya no es una opción futura.



• Menciones web y Youtube son los factores que más influyen en la visibilidad en IA. En el análisis de 75.000 marcas, las menciones en YouTube lideran la correlación con un coeficiente de 0,737 en ChatGPT, AI Mode y AI Overviews. Y las menciones web siguen siendo clave para la visibilidad en IA en todas las plataformas estudiadas. Por encima de los backlinks, la autoridad del dominio o el volumen de contenido. Son factores accionables hoy, en una fase en la que la mayoría de marcas todavía no los está trabajando de forma activa.



• La longitud del contenido no determina si la IA te cita. Tras analizar 174.000 páginas citadas en AI Overviews, no se mostraron datos que demostraran preferencia entre contenido corto y largo. Lo que importa es la relevancia y claridad de la respuesta, no su extensión.



• Las IA pueden difundir información falsa sobre cualquier marca. Gemini y Perplexity reprodujeron desinformación en el 37-39% de sus respuestas en el experimento de Ahrefs; ChatGPT-4 y ChatGPT-5, en menos del 7%. Monitorizar qué dicen los modelos sobre una marca se convierte en una necesidad para cualquier negocio. Quienes lo hagan antes estarán mejor posicionados para proteger y gestionar su reputación en IA.



• Los listados de blog, que suelen aparecer como "Los mejores x", representan el 43,8% de las fuentes de URLs citadas por ChatGPT en consultas top-of-the-funnel, fase de reconocimiento de marca. Detectar en qué listados y plataformas aparecen los competidores —y en cuáles no aparece la propia marca— en una herramienta como Brand Radar, es una de las estrategias más fáciles de implementar a corto plazo.



Aparecer en los primeros resultados de Google es la base, pero no lo es todo

El posicionamiento en buscadores —conocido como SEO— sigue siendo la base de la visibilidad online y Google continúa siendo la principal fuente de tráfico web, enviando 190 veces más visitas que ChatGPT. Sin embargo, los datos revelan que posicionarse bien en Google ya no garantiza aparecer en las respuestas de la IA: el 28% de las páginas más citadas por ChatGPT no posiciona en Google, y solo el 38% de las citadas en AI Overviews aparece en el top 10.



Muchas de las prácticas que funcionan para el SEO coinciden con lo que se conoce como AEO —Answer Engine Optimization o, en español, optimización para motores de respuesta—. Construir autoridad temática cubriendo un tema en profundidad, mantener el contenido actualizado, conseguir menciones —en el caso del SEO, enlaces— en sitios web de autoridad, o asegurar que los bots pueden rastrear e indexar correctamente el sitio web son prácticas que benefician tanto al posicionamiento en Google como a la visibilidad en las respuestas de IA. La diferencia es que cada plataforma aplica sus propios criterios de forma independiente —ChatGPT, AI Overviews y Perplexity apenas comparten entre sí un 14% de los dominios que citan—, lo que hace necesario medir cada canal por separado. El equipo de Ahrefs ha publicado un curso completo sobre AEO para quienes quieran profundizar en cómo aparecer en respuestas de IA.



El sector se encuentra todavía en una fase temprana y las marcas que comiencen a trabajar estos factores antes que su competencia partirán con una posición más sólida cuando este canal madure. Brand Radar de Ahrefs permite hacer ese seguimiento: identifica en qué respuestas de ChatGPT, Gemini, Perplexity o AI Overviews aparece una marca y con qué frecuencia; detecta los temas del sector donde los competidores ya están siendo citados pero la marca todavía no; y señala qué publicaciones y sitios web tienen mayor influencia en la visibilidad en IA, orientando los esfuerzos de marketing hacia donde realmente generan impacto.







Emisor: Ahrefs

Nombre contacto: Marian Rodriguez

Descripción contacto: Marketing Manager España y LATAM en Ahrefs

Teléfono de contacto: 606521351



