Realidad o mito de la IA: 12 predicciones de SAS para 2024 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

La Inteligencia Artificial no eliminará todos los puestos de trabajo ni acabará con la civilización. Sin embargo, sí ayudará a las organizaciones a tomar mejores decisiones.

CARY, NC, 30 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- La Inteligencia Artificial (IA) está en todos lados y abundan tanto las historias acerca de su promesa como de su amenaza. ¿Se hará realidad el potencial de la IA el próximo año? SAS, líder en IA y analítica, preguntó a ejecutivos y expertos de la compañía sus predicciones sobre las tendencias y principales avances tecnológicos y de negocio en IA para 2024. A continuación, se comparten algunas de las predicciones.

Visite la página de predicciones en IA para conocer más tendencias y pronósticos.

La IA Generativa mejorará (no sustituirá) la estrategia global de IA. "La tecnología IA Generativa hace muchas cosas, pero tampoco puede hacerlo todo. En 2024, las organizaciones pasarán de considerar la IA generativa como una tecnología independiente y la integrarán como parte integral de las estrategias de IA específicas de cada industria. En la banca, los datos simulados para pruebas de estrés y análisis de escenarios ayudarán a predecir riesgos y prevenir pérdidas. En atención a la salud, eso significa la generación de planes de tratamiento individualizados. En la manufactura, la IA generativa permite simular la producción para identificar mejoras en la calidad, la confiabilidad, el mantenimiento, la eficiencia energética y el rendimiento." - Bryan Harris, CTO, SAS [Nota: A principios de este año, SAS destinó mil millones de dólares a soluciones de industria impulsadas por IA].

La IA generará empleo "En 2023, había mucha preocupación por los empleos que la IA podría eliminar. La conversación en 2024 se centrará en los empleos que creará la IA. Un ejemplo obvio es el de prompt engineering, que vincula el potencial de un modelo con su aplicación en el mundo real. La IA ayuda a los profesionales de todos los niveles y funciones a ser más eficaces y eficientes. Y aunque las nuevas tecnologías de IA en 2024 y más allá pueden causar algunas interrupciones a corto plazo en el mercado de trabajo, generarán muchos nuevos empleos y nuevas funciones que ayudarán a impulsar el crecimiento económico." - Udo Sglavo, vicepresidente de Analítica Avanzada, SAS

La IA fomentará el marketing responsable "Como profesionales del marketing debemos ejercer de modo responsable y consciente. Para ello, debemos estar conscientes de que la IA es falible y estar atentos a posibles sesgos. Aunque la IA ofrece la promesa de mejorar los programas de marketing y publicidad, sabemos que los datos y modelos sesgados generan resultados sesgados. En SAS Marketing, estamos implementando tarjetas modelo que son como un listado de ingredientes para la IA, pero independientemente de lo que usted aplique o genere con la IA, es importante que sea responsable de su impacto. Por eso todos los profesionales del marketing, sin importar las habilidades técnicas, deben supervisar las tarjetas de modelo y validar que sus algoritmos sean eficaces y justos, así como realizar los ajustes necesarios." – Jennifer Chase, CMO, SAS

El sector financiero adoptará la IA en medio de una era oscura del Fraude "Aunque los consumidores se mantienen cada vez más alerta ante el fraude, la IA generativa y la tecnología deepfake están ayudando a los estafadores a perfeccionar su arte multimillonario. Los mensajes de phishing son más sofisticados. Los sitios web de imitación parecen increíblemente legítimos. Un estafador puede clonar una voz con unos pocos segundos de audio utilizando herramientas sencillas en línea. Estamos entrando en la Era Oscura del Fraude, en la que los bancos y las entidades de crédito se apresurarán a recuperar el tiempo perdido en la adopción de la IA, incentivados, sin duda, por los cambios normativos que obligan a las empresas financieras a asumir una mayor responsabilidad por el aumento de las estafas APP [pago push autorizado] y otros fraudes." - Stu Bradley, vicepresidente senior de Soluciones de Riesgo, Fraude y Cumplimiento, SAS

La "sombra" de la IA desafiará a los CIO "Los CIO han luchado con la " sombra de TI " en el pasado y ahora se enfrentarán a la " sombra de IA " - soluciones utilizadas o desarrolladas dentro de una organización sin sanción oficial o supervisión por parte de TI. Los empleados mejor intencionados seguirán utilizando herramientas de IA generativa para aumentar la productividad. Y los directores de sistemas de información se enfrentarán a diario a la cuestión de hasta qué punto adoptar estas herramientas de IA generativa y qué medidas deben adoptar para proteger a sus organizaciones de los riesgos asociados". – Jay Upchurch, CIO, SAS

La IA multimodal y la simulación de IA alcanzarán nuevas fronteras "La integración de texto, imágenes y audio en un único modelo es la próxima frontera de la IA generativa. Conocida como IA multimodal, puede procesar una amplia gama de datos simultáneamente, lo que permite aplicaciones más conscientes del contexto para una toma de decisiones eficaz. Un ejemplo de ello será la generación de objetos, entornos y datos espaciales en 3D. Esto tendrá aplicaciones en la realidad aumentada [RA], la realidad virtual [RV] y la simulación de sistemas físicos complejos como los gemelos digitales". – Marinela Profi, Asesora estratégica de IA e IA generativa, SAS

La adopción de los gemelos digitales se acelerará "Tecnologías como la IA y la analítica de IoT [Internet de las cosas] impulsan sectores importantes de la economía, como la manufactura, la energía y el gobierno. Los trabajadores de las fábricas y los ejecutivos utilizan estas tecnologías para transformar enormes volúmenes de datos en mejores y más rápidas decisiones. En 2024, la adopción de la analítica de IA e IoT se acelerará mediante un uso más amplio de las tecnologías de gemelos digitales, que analizan los datos operativos y de sensores en tiempo real y crean duplicados de sistemas complejos como fábricas, ciudades inteligentes y redes de energía. Con los gemelos digitales, las organizaciones pueden optimizar las operaciones, mejorar la calidad de los productos, mejorar la seguridad, aumentar la fiabilidad y reducir las emisiones." – Jason Mann, vicepresidente de IoT, SAS

Las aseguradoras se enfrentarán al riesgo climático, ayudadas por la IA "Tras décadas de anticipación, el cambio climático ha pasado de amenaza especulativa a amenaza real. Las pérdidas mundiales aseguradas por catástrofes naturales superaron los 130. mil millones de dólares en 2022, por lo que las aseguradoras de todo el mundo están sufriendo las consecuencias. Las aseguradoras estadounidenses, por ejemplo, están bajo escrutinio por subir las primas y retirarse de estados muy afectados como California y Florida, dejando a decenas de millones de consumidores en la estacada. Para sobrevivir a esta crisis, las aseguradoras adoptarán cada vez más la IA con el fin de aprovechar el potencial de sus inmensos repositorios de datos para apuntalar la liquidez y ser competitivas. Más allá de los beneficios que obtengan en la tarificación dinámica de primas y la evaluación de riesgos, la IA les ayudará a automatizar y mejorar la gestión de siniestros, la detección de fraudes, el servicio al cliente, etc.". – Troy Haines, vicepresidente senior de Investigación de Riesgos y Soluciones Cuantitativas, SAS

La importancia de IA crecerá en el Gobierno "Las implicaciones de la IA en la fuerza laboral empezarán a notarse en el gobierno. Los gobiernos tienen dificultades para atraer y retener talentos de IA ya que los expertos cobran salarios muy altos, sin embargo, contratarán agresivamente expertos para apoyar las acciones regulatorias. Y, al igual que las empresas, las administraciones públicas también recurrirán cada vez más a la IA y la analítica para aumentar la productividad, automatizar tareas secundarias y mitigar la escasez de talento". – Reggie Townsend, vicepresidente de la práctica de Ética de Datos en SAS

La IA generativa reforzará la calidad de la atención al paciente "Para avanzar en el sector salud y mejorar las experiencias de pacientes y afiliados, las organizaciones seguirán desarrollando herramientas generativas impulsadas por IA en 2024 para la medicina personalizada, como la creación de avatares específicos de pacientes para su uso en ensayos clínicos y la generación de planes de tratamiento individualizados. Además, veremos la aparición de sistemas generativos basados en IA para el apoyo a la toma de decisiones clínicas, que proporcionarán orientación en tiempo real a pagadores, proveedores y organizaciones farmacéuticas." – Steve Kearney, director global médico en SAS

El despliegue deliberado de la IA beneficiará o perjudicará a las aseguradoras "En 2024, una de las 100 principales aseguradoras mundiales quebrará como consecuencia de un despliegue demasiado rápido de la IA generativa. Ahora mismo, las aseguradoras están implementando sistemas autónomos a una velocidad vertiginosa sin adaptarlos a sus modelos de negocio. Esperan que el uso de la IA para procesar rápidamente los siniestros compense los malos resultados empresariales de los últimos años. Pero después de los despidos de 2023, el personal remanente estará demasiado disperso para llevar a cabo la supervisión necesaria para desplegar la IA de forma ética y a gran escala. El mito de la IA como panacea desencadenará decenas de miles de decisiones empresariales erróneas que conducirán a un colapso empresarial, lo que puede dañar irreparablemente la confianza de consumidores y reguladores." – Franklin Manchester, asesor estratégico y global de Seguros, SAS

La salud pública recibirá un impulso de la IA desde el entorno académico "La salud pública está alcanzando una modernización tecnológica a un ritmo sin precedentes. Ya se trate de sobredosis o de vigilancia de la gripe, el uso de datos para anticipar intervenciones de salud pública es esencial. El pronóstico y el modelado se están convirtiendo rápidamente en la pieza clave del trabajo de la salud pública, pero el gobierno necesita ayuda. Aquí entra el mundo académico. Veremos un aumento de los investigadores académicos que llevan a cabo modelos y pronósticos basados en IA en nombre del gobierno. Tras COVID-19, está claro que la protección de nuestra población requerirá una tecnología y una colaboración excepcionales". – Dr. Meghan Schaeffer, asesora nacional de Salud Pública y Epidemióloga, SAS

¿Quieres saber más? Esta primavera, podrás hablar con ejecutivos de SAS sobre sus predicciones y explorar lo último en IA y analítica. Únete a líderes empresariales y expertos en analítica en SAS Innovate, del 16 al 19 de abril de 2024, en Las Vegas.Inscríbete para recibir información actualizada sobre la conferencia y precios anticipados.

Acerca de SAS SAS es el líder en analítica. A través de software y servicios innovadores, SAS capacita e inspira a los clientes de todo el mundo para transformar los datos en inteligencia. SAS le da THE POWER TO KNOW®.

SAS y todos los demás nombres de productos o servicios de SAS Institute Inc. son marcas registradas o marcas comerciales de SAS Institute Inc. en EE. UU. y otros países. ® indica que está registrado en los Estados Unidos. Otros nombres de marcas y productos son marcas comerciales de sus respectivas compañías. Copyright © 2021 SAS Institute Inc. Todos los derechos reservados.

Contacto:Mike Nemecek SASmike.nemecek@sas.com919-531-5140sas.com/news

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2288686/SAS_AI_predictions_2024_video.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2288685/SAS_AI_predictions_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1250367/SAS_v1_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/realidad-o-mito-de-la-ia-12-predicciones-de-sas-para-2024-302001225.html