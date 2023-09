(Información remitida por la empresa firmante)

- El reality show de Mango TV Call Me By Fire 3 se hace viral, más artistas internacionales buscan actuar en China

CHANGSHA, China, 26 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- La tercera temporada del reality de canto de Mango TV Call Me By Fire 3 se estrenó con éxito el 25 de agosto de 2023. Con cantantes, actores y artistas de distintos países y regiones compitiendo en el mismo escenario, el programa multicultural es un festival musical que resalta el encanto de la música pop china. También ha puesto de manifiesto una tendencia creciente de artistas internacionales que utilizan las actuaciones en China como trampolín para sus carreras.

Desde su estreno, Call Me By Fire ha recibido más de 7,5 millones de visitas en YouTube hasta el 1 de septiembre, y muchos internautas han publicado vídeos de reacción elogiando la escenografía del espectáculo y la extraordinaria actuación de los artistas. Esto no solo demuestra la alta calidad del programa en sí, sino que también pone de relieve la importancia de la comunicación intercultural.

Esta temporada de Call Me By Fire invitó a 32 artistas de China, Malasia, Tailandia y Estados Unidos, entre ellos el actor Lu Yi, de China, Nicholas Teo, de Malasia, y el actor Jeff Worakamon Satur, de Tailandia. El aspecto multicultural da al espectáculo un sabor más internacional, ofreciendo al público la oportunidad de conocer mejor los estilos musicales y artísticos de diversos países de todo el mundo, lo que llevó a Jeff Luo a comentar tras ver a Ma Xiaolong interpretar una danza moderna china llamada My Beauty: "Me ha emocionado tanto que se me han saltado las lágrimas".

Además de su talento musical, los invitados de esta temporada comparten muchas historias conmovedoras sobre las dificultades que han superado en sus vidas y todos ellos se exhiben sin reservas sobre el escenario. Jimmy Lin, icono del pop asiático, ha sobrevivido a accidentes de coche, ha perdido más de diez kilos de peso e incluso ha superado que le incrustaran clavos en los brazos.

Con la continua innovación de los programas de variedades de Mango TV, Call Me By Fire 3 ofrece un nuevo festín musical al público de todo el mundo, al tiempo que muestra el desarrollo de la industria musical en China y la influencia de la música pop china.

Vea la tercera temporada de "Call Me By Fire" en exclusiva en Mango TV: https://www.mgtv.com/b/571604/19659376.html?fpa=1871&fpos=&lastp=ch_home

Acerca de Mango TV

Mango TV es una plataforma de vídeo por Internet de Hunan Broadcasting System. Su APP internacional abarca más de 195 países y regiones de todo el mundo, con más de 130 millones de descargas, y desempeña un papel importante en la exportación de la cultura china a nivel mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2219643/Mango_TV_s_Reality_Show_Call_Me_By_Fire_3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-reality-show-de-mango-tv-call-me-by-fire-3-se-hace-viral-301939363.html