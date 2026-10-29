Realizar actividad física en casa aumenta la autonomía tras sufrir un ictus, según un estudio de la UIC

Realizar actividad física en casa aumenta la autonomía funcional tras sufrir un ictus, según un estudio de la UIC - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

La investigación, liderada por la docente e investigadora del departamento de Fisioterapia de la UIC, Rosa M. Cabanas, pretende poner en valor el papel de la fisioterapia y la rehabilitación para recuperar la movilidad e independencia

El programa domiciliario ha consistido en cuatro sesiones diarias de tres minutos durante doce semanas, con ejercicios funcionales como levantarse y sentarse de una silla, hacer sentadillas o subir y bajar escaleras

Los resultados del estudio, en el cual han participado 36 pacientes, han demostrado una reducción de la percepción de fatiga y un incremento de la calidad de vida relacionada con la salud en actividades cotidianas

Barcelona, 29 de octubre de 2026. Un estudio de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha constatado que realizar ejercicio moderado e intermitente en el domicilio tras sufrir un ictus contribuye a recuperar la autonomía funcional de los pacientes. El estudio, liderado por la docente e investigadora del departamento de Fisioterapia de la UIC, Rosa M. Cabanas, con la financiación de fundación CASER y del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña, ha consistido en un programa domiciliario de actividad física de doce semanas, con el objetivo de poner en valor el papel de la fisioterapia y la rehabilitación tras sufrir esta condición médica.

La investigación ha surgido del interés de explorar en pacientes de ictus el método VILPA, un término acuñado por investigadores de la Universidad de Sydney para definir una estrategia de salud basada en “ráfagas muy breves e intensas de movimiento de entre tres y cuatro minutos de duración que se realizan de forma improvisada durante las tareas cotidianas, sin necesidad de ir al gimnasio ni realizar un entrenamiento estructurado”, ha explicado la Dra. Cabanas.

Los resultados del estudio han demostrado una reducción de la percepción de fatiga y un incremento de la calidad de vida en los pacientes relacionada con la salud en actividades cotidianas, así como una recuperación significativa de la independencia y la movilidad. Destaca especialmente el caso de un participante que ha podido reincorporarse a su actividad laboral tras la intervención.

Según expresa la investigadora, “la recuperación de un paciente de ictus es larga” y “cada vez más se evidencia la importancia de realizar actividad física” para aumentar la autonomía y la independencia, aunque sean solo pequeñas dosis de pocos minutos al día en las tareas cotidianas diarias.

Doce semanas de cuatro sesiones diarias de tres minutos

La intervención ha consistido en cuatro sesiones diarias de tres minutos durante doce semanas. En estas sesiones, se ha realizado actividad física intermitente de intensidad moderada-vigorosa, como levantarse y sentarse de una silla, sentadillas, subir y bajar escaleras, o caminar a ritmo rápido.

El programa, con visitas domiciliarias semanales realizadas por una fisioterapeuta para adaptar las actividades según las capacidades de cada participante, aumentaba progresivamente su dificultad mediante el uso de una mochila con peso a medida que los pacientes toleraban las actividades. “La fisioterapia, aparte de enseñar al paciente a realizar los ejercicios y actividad física, también lo motiva a recuperarse, ya que el paciente valora mucho el contacto presencial con el fisioterapeuta”, ha explicado la Dra. Cabanas.

La investigadora ha destacado que es importante seguir un proceso de rehabilitación porque “los pacientes quedan con secuelas motoras que se han de rehabilitar y el paciente no sabe cómo”. En el caso de que no queden secuelas, la rehabilitación es clave “para no padecer otro ictus, ya que las estadísticas muestran que una vez se ha tenido un ictus es mucho más fácil tener otro, a no ser que se modifique el estilo de vida”, ha concluido.

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