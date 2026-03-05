realme 16 Pro Series eleva la gama media con diseño de autor y hasta 7.000 mAh de batería

realme 16 Pro Series_Batería - realme

La nueva serie apuesta por materiales sostenibles, acabados premium y autonomía diferencial dentro del segmento medio

Madrid, 5 de marzo de 2026.-realme revela nuevos detalles de la realme 16 Pro Series, una generación que refuerza su apuesta por la innovación en la gama media combinando diseño de autor, materiales avanzados y gran autonomía. La serie, compuesta por realme 16 Pro+ y realme 16 Pro, sitúa la batería y la experiencia en mano en el centro de su propuesta.



Diseño Urban Wild

El concepto Urban Wild Design, desarrollado junto al diseñador japonés Naoto Fukasawa, traslada al segmento medio una sensibilidad estética habitual en gamas superiores. Inspirado en texturas naturales y formas orgánicas, combina minimalismo con acabados de alta precisión.



Uno de los elementos más destacados es el uso de un biopolímero orgánico basado en silicona, fabricado a partir de recursos vegetales renovables, que aporta una textura suave y resistente y refuerza el compromiso con soluciones más sostenibles.



El realme 16 Pro+ se presenta en Master Gold y Master Grey. El módulo de cámara incorpora el Metal Mirror Camera Deco, tratado con tecnología PVD de inspiración relojera y recubrimiento en nanoescala para aportar brillo tipo joya y resistencia a arañazos y corrosión. El Volcanic Camera Deco integra el módulo en el cuerpo con una transición suave y ergonómica dentro de un perfil ultrafino de 8,49 mm.



El realme 16 Pro mantiene esta filosofía en Pebble Grey y Orchid Purple, con acabado velvet mate que ofrece un tacto suave y resistencia a la decoloración.



Autonomía

El realme 16 Pro+ integra 7.000 mAh con carga rápida 80W SUPERVOOC, mientras que el realme 16 Pro incorpora 6.500 mAh con carga 45W SUPERVOOC, permitiendo afrontar jornadas intensivas y reduciendo los tiempos de recarga.



Ambos modelos incluyen carga inteligente bypass, que suministra energía directamente al dispositivo cuando se utiliza mientras está enchufado, reduciendo el calentamiento y ayudando a preservar la vida útil de la batería. En el caso del realme 16 Pro, la autonomía puede alcanzar hasta dos días de uso, consolidando la serie como una de las más sólidas en duración energética dentro de su categoría.



Potencia

El realme 16 Pro+ incorpora Snapdragon 7 Gen 4, alcanzando hasta 1,44 millones de puntos en AnTuTu, mientras que el realme 16 Pro integra MediaTek Dimensity 7300-Max 5G, superando los 970.000 puntos.



realme 16 Pro Series x iPhone 17e: competencia reforzada

El lanzamiento del iPhone 17e confirma que las grandes marcas están reforzando su presencia en la gama media con propuestas más equilibradas. En este contexto, la realme 16 Pro Series se posiciona como competidor directo en batería, diseño y rendimiento.



Apple ha equipado al iPhone 17e con el chip A19, mejorando velocidad, procesamiento de imagen y eficiencia energética frente al modelo anterior. Frente a ello, realme apuesta por chipsets optimizados para rendimiento cotidiano y gaming — Snapdragon 7 Gen 4 en el Pro+ y Dimensity 7300-Max 5G en el Pro — para ofrecer una experiencia fluida en multitarea, entretenimiento y productividad.



Con hasta 7.000 mAh de batería, carga rápida, diseño diferenciado y rendimiento equilibrado, la serie 16 Pro refuerza su posición en un segmento.

