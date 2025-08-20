realme anuncia sus ofertas para la Vuelta al Cole en Amazon

(Información remitida por la empresa firmante)

Con un descuento de hasta 300€, el realme 14 Pro+ se ofrece ahora a 359,99€

Madrid, 20 de agosto de 2025.-

realme anuncia sus ofertas exclusivas para la Vuelta al Cole de Amazon, que estarán disponibles del 20 al 31 de agosto. Los usuarios podrán disfrutar de descuentos de hasta 300 € en algunos de los smartphones más populares de la marca, como los modelos realme GT 7 Pro, GT 7T, 14 Pro+ y realme P3.



Principales descuentos

Como muestra de agradecimiento por el apoyo de sus usuarios, realme lanza ofertas y sorpresas especiales durante la campaña de vuelta al cole. Los descuentos alcanzan hasta los 300 € en modelos seleccionados.



Productos destacados

El realme GT 7 Pro está llamado a redefinir los buques insignia, gracias al chipset Snapdragon 8 Elite y a sus avanzadas capacidades de inteligencia artificial. Sus buenas ventas en Amazon ponen de relieve su atractivo en el mercado de gama alta.



El realme GT 7T ofrece un rendimiento excepcional con el chipset Dimensity 8400 Max de MediaTek. Está equipado con una batería Titan de 7.000 mAh y admite una carga de 120 W, lo que permite una carga completa en solo 45 minutos para un uso continuo durante todo el día. El GT 7T da prioridad a la practicidad con una configuración de doble cámara. Ambos modelos están fabricados para resistir al polvo y al agua con certificación IP69/68/66, lo que garantiza durabilidad y un rendimiento fiable en diversos entornos.



Ya el realme 14 Pro+ es el primer smartphone del mundo que cambia de color en función de la temperatura. Cuenta con una cámara principal Sony OIS de 50 MP combinada con un teleobjetivo periscopio exclusivo del segmento (sensor Sony de 1/2"), lo que permite un superzoom de 120X para capturar detalles lejanos. El dispositivo funciona con la plataforma Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G, cuenta con una batería de 5260 mAh con carga rápida de 80 W y ofrece una pantalla AMOLED sin bisel con cuatro curvas de 1,5K. También cuenta con la certificación de resistencia IP69/68/66, lo que permite grabar bajo el agua durante una hora.



El realme P3 es un smartphone 5G de gama media que cuenta con el procesador Snapdragon 6 Gen 4, combinado con una robusta batería de 5260 mAh para un uso prolongado. Admite una carga rápida de 45 W para recargar rápidamente la energía, y su perfil delgado de 7,97 mm garantiza la portabilidad. A pesar de su diseño delgado, incluye soluciones de refrigeración avanzadas, como una cámara de vapor de 6050 mm para gestionar el calor durante un uso intensivo.



Para acceder a Amazon del 20 al 31 de agosto y aprovechar estas ofertas exclusivas de Vuelta al Cole, accede a: https://www.amazon.es/stores/realme/page/9FDC92F8-76C2-4ED0-96EC-96A24C14F918







