realme anuncia el primer smartphone inspirado en Juego de Tronos

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La colaboración con Warner Bros. Discovery da lugar al primer teléfono de edición limitada basado en la exitosa serie de HBO. El evento especial de lanzamiento se celebrará el próximo 8 de octubre de 2025 en Irlanda del Norte, Reino Unido

realme ha anunciado el lanzamiento de una edición limitada inspirada en Game of Thrones, fruto de una colaboración con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Se trata del primer móvil vinculado a la legendaria serie de HBO. Esta alianza combina narrativa épica con un diseño inmersivo para inspirar a una nueva generación de usuarios. Bajo el lema "Own Your Real Power", este lanzamiento celebra la autenticidad, el coraje y la autodeterminación, valores que conectan con los jóvenes.



"Esta colaboración es una muestra del compromiso de realme con la innovación orientada al entretenimiento y la conexión con la juventud", señaló Xu Qi (Chase Xu), vicepresidente y CMO de realme. "Al fusionar leyendas inspiradoras con un diseño inmersivo, ofrecemos a las nuevas generaciones las herramientas para abrazar su identidad e influir en el mundo que les rodea. La edición limitada de Juego de Tronos no es solo un producto, es una declaración de valentía y creatividad".



El lanzamiento tendrá lugar en el Game of Thrones Studio Tour, ubicado en los estudios originales de rodaje de Linen Mills en Banbridge, Irlanda del Norte.



La colaboración se inspira en personajes y temas emblemáticos de Juego de Tronos, canalizando su fuerza emocional a través de la narrativa visual y una experiencia de usuario creativa. Desde la independencia intrépida de Arya Stark hasta el liderazgo silencioso de Jon Snow, el dispositivo encarna el espíritu de rebelión, reinvención y resiliencia.



El diseño del realme Game of Thrones Limited Edition rinde homenaje a la grandeza y la dureza de Poniente, bajo el lema "El fuego no puede matar a un dragón". Su estilo en negro y dorado evoca el lujo medieval, mientras que los adornos de dragón nano-grabados simbolizan fuerza y legado. La pieza central es el primer diseño del mundo con "fuego de dragón" que cambia de color: un material termosensible que se transforma de negro a rojo con el calor, inspirado en el renacimiento de Daenerys Targaryen entre las llamas.



El enfoque de realme para este crossover va mucho más allá de un simple ejercicio de marca: El dispositivo integra elementos narrativos inmersivos que permiten al usuario elegir su lealtad. Temas personalizados de interfaz inspirados en la Casa Stark y la Casa Targaryen recrean la experiencia con un estilo cinematográfico, convirtiendo cada interacción en un momento de fantasía. El exclusivo estuche de edición limitada incluye una micro réplica de Poniente, un soporte para teléfono con forma del Trono de Hierro y cartas coleccionables con insignias de las casas, cada detalle pensado para intensificar la conexión emocional entre el usuario y el universo de Juego de Tronos.



Esta colaboración no se limita al diseño: también supone un impacto cultural. Al asociarse con Game of Thrones, realme se posiciona como la marca de teléfonos más divertida y creativa. La campaña "Own Your Real Power" conecta directamente con las aspiraciones de los jóvenes, y es una invitación a abrazar la individualidad, desafiar las normas y forjar su propio camino.

Contacto

Emisor: realme

Nombre contacto: ATREVIA

Descripción contacto: realme

Teléfono de contacto: 915 64 07 25