realme anuncia a Raphinha como su nuevo embajador de marca 2 - realme

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de abril de 2026. - Raphinha se une a realme en una colaboración definida por la innovación y su consolidación en la élite del fútbol español y europeo. Protagonista de la campaña 'Make it Raphinha, Make it realme', conecta el espíritu competitivo del deporte con la innovación tecnológica

realme presenta al futbolista Raphinha como su nuevo embajador de marca, reforzando su conexión con el deporte, la juventud y la cultura del fútbol de élite en España y Europa.



Raphinha representa talento, autenticidad y determinación, valores que también forman parte del ADN de realme y de su misión de hacer que la tecnología de vanguardia sea cada vez más accesible para todos. Este hito pone de relieve la apuesta de la marca por sus principales mercados europeos, afianzando su presencia en España y en otros países como Italia, Polonia y Francia.



La colaboración supone el mayor paso que realme ha dado hasta la fecha en el mundo del fútbol, fortaleciendo la conexión de la marca con la pasión por este deporte en España y Europa. Además, esta iniciativa permite a la compañía acercarse a nuevas audiencias a través de propuestas que combinan tecnología, cultura y deporte.



Raphinha es uno de los protagonistas del FC Barcelona y de la selección brasileña de fútbol. El jugador es reconocido por su velocidad, creatividad y capacidad para decidir partidos sobre el terreno de juego. Fuera del campo, también destaca por su compromiso con su comunidad, apoyando proyectos sociales, iniciativas dirigidas a jóvenes y acciones orientadas a ampliar oportunidades para personas en situaciones vulnerables.



"Estoy muy entusiasmado de unirme a realme en un momento tan especial para el futbol. Compartimos la misma energía: conectar con una nueva generación que vive este deporte con pasión, autenticidad y sin límites. Sé que vienen cosas muy increíbles para los fans, y me emociona ser parte de esta historia" dijo Raphinha.



Una colaboración que inspira a superar límites

La alianza entre realme y Raphinha dará lugar a una serie de iniciativas de contenido especial, convirtiéndose así en protagonista de la campaña 'Make it Raphinha, Make it realme'. Esta campaña pone el foco en la ambición, la autenticidad y la confianza en uno mismo como motores de crecimiento personal.



El concepto creativo de la campaña se inspira en la idea de 'la profecía R'. Así como otros jugadores históricos en el mundo del fútbol como Ronaldo, Romario o el Rey Pelé, Raphinha demuestra que el talento y la determinación convergen para impulsar a las personas a ir más allá de lo establecido.



Como parte de esta colaboración, el público también podrá ver al jugador en diversas activaciones que se llevarán a cabo en las tiendas físicas y online de realme en España, Italia, Polonia y Francia, ampliando el alcance de la campaña y reforzando el vínculo de la marca con los consumidores.



"Raphinha es un talento de talla mundial que ha demostrado su valía en las categorías más altas del fútbol europeo y que ahora lleva consigo la "r" de realme. Es un honor incorporar a una estrella como Raphinha al equipo de realme y saber que esta colaboración acerca aún más nuestra marca al corazón de nuestros usuarios en España y Europa", declaró Mario Huang, CMO de realme España.







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Autor: realme