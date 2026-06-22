realme celebra Amazon Prime Day con descuentos de hasta 400€ en sus smartphones más destacados

realme GT 7T - realme

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva serie P4, el GT 7T, el GT 8 Pro y el 16 Pro+ protagonizan las ofertas disponibles del 23 al 26 de junio

Madrid, 22 de junio de 2026.- realme anuncia sus ofertas exclusivas para el Amazon Prime Day, disponibles del 23 al 26 de junio. Durante estos días, los usuarios podrán beneficiarse de descuentos de hasta 400€ en algunos de los dispositivos más destacados de la marca, como los recién llegados P4x y P4 Lite, y los modelos GT 7T, GT 8 Pro y 16 Pro+.



Ofertas Prime Day de realme:



• realme P4 Lite (4+128 GB): 159,99€ → 129,99€ (-18,8%)



• realme P4 Lite (4+256 GB): 179,99€ → 139,99€ (-22,2%)



• realme P4X (4+256 GB): 219,99€ → 199,99€ (-9,1%) • Con cupón P4X20OFF: 179,99€ (-18,2%)



• realme GT 7T (12+256 GB): 649,99€ → 379,99€ (-41,5%)



• realme GT 8 Pro (12+256 GB): 999,99€ → 599,99€ (-40,0%)



• realme 16 Pro+ (8+256 GB): 529,99€ → 429,99€ (-18,9%)



Características destacadas de los productos



• realme P4x y P4 Lite: La nueva serie P4 llega para ofrecer una combinación equilibrada de autonomía, rendimiento y entretenimiento. El realme P4x incorpora una batería Titan de hasta 7.500 mAh, mientras que el realme P4 Lite cuenta con una batería Titan de hasta 6.600 mAh. Gracias a tecnologías como AI Gaming Partner y a sus avanzados sistemas de refrigeración, ambos dispositivos están preparados para ofrecer una experiencia fluida en tareas cotidianas, consumo multimedia y videojuegos. El realme P4x alcanza cerca de 10 horas de juego continuado, mientras que el P4 Lite supera las 8 horas de juego.



• realme GT 7T: Excelente opción si quieres adentrarte en el mundo GT con la mejor relación calidad-precio. Equipado con el procesador Dimensity 8400-Max, ofrece un rendimiento sólido y una eficiente gestión térmica. Su cámara principal de 50 MP, junto al ultra gran angular de 8 MP y la frontal de 32 MP, proporciona buenos resultados en cualquier situación. Además, su batería de 7.000 mAh con carga rápida de 120 W y la certificación IP69 completan una propuesta equilibrada y resistente.



• realme GT 8 Pro: Pensado para quienes buscan las máximas prestaciones, el realme GT 8 Pro combina potencia, fotografía avanzada y una experiencia visual de primer nivel. Incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 junto a una pantalla AMOLED 2K de 6,79 pulgadas y 144 Hz, diseñada para ofrecer imágenes más fluidas y detalladas. En el apartado fotográfico, destaca por su cámara principal de 50 MP y un teleobjetivo de 200 MP desarrollado junto a Ricoh GR, que permite capturar imágenes con un alto nivel de detalle. Su batería Titan de 7.000 mAh cuenta con carga rápida de 120 W por cable y 50 W inalámbrica, reduciendo significativamente los tiempos de espera.



• realme 16 Pro+: Pensado para quienes buscan una experiencia fotográfica avanzada sin gastar de más. Su sensor principal de 200 megapíxeles viene acompañado de un teleobjetivo periscópico de 3,5x que permite capturar retratos con distintas distancias focales sin perder nitidez. Además, este dispositivo incluye la revolucionaria función AI Portrait Glow: una tecnología de iluminación avanzada diseñada para revelar la mejor versión de cada persona, de forma natural, auténtica y real.

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