realme desvela el precio de la nueva serie realme 14 Pro, una cámara premium en dispositivos de gama media

(Información remitida por la empresa firmante)

El primer teléfono del mundo con cambio de color sensible al frío, la serie realme 14 Pro, estará disponible desde 429,99 € y se lanzará oficialmente en el MWC el 3 de marzo. Con el primer sistema de triple flash del mundo, la serie realme 14 Pro está diseñada para capturar impresionantes retratos nocturnos. La serie realme 14 Pro es la primera en su segmento en contar con una batería de 6000 mAh de gran capacidad

Madrid, 12 de febrero de 2025.- realme, la marca de smartphones de mayor crecimiento a nivel mundial, presentará la serie realme 14 Pro, que incluye el realme 14 Pro+ y el realme 14 Pro, en el próximo Mobile World Congress (MWC) 2025 en Barcelona. Esta serie destaca por ser la primera línea de teléfonos del mundo con cambio de color sensible al frío.



El primer teléfono del mundo con cambio de color sensible al frío

La Serie 14 Pro rompe las barreras de las características premium en los smartphones de gama media, ofreciendo experiencias avanzadas a precios competitivos. En colaboración con Valeur Designers, realme introduce el "Unique Pearl Design". Con solo 7,55 mm de grosor en el 14 Pro y menos de 8 mm en el 14 Pro+, esta serie es notablemente delgada.



La característica de cambio de color sensible al frío utiliza pigmentos termocrómicos avanzados que cambian de color según la temperatura, pasando de blanco perla a azul vibrante por debajo de 16°C. La variante Suede Grey está fabricada con cuero vegano, ofreciendo una textura elegante y antideslizante al tacto.



Primer sistema de triple flash del mundo

El realme 14 Pro+ gracias a su sistema de triple flash denominado 'MagicGlow' mejora la fotografía nocturna en condiciones de poca luz. Este modelo es el único en su segmento con una lente teleobjetivo periscópica y cuenta con el sensor Sony IMX882 para un zoom de 120X. Además, posee una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, alcanzando calidad similar a una cámara DSLR.



Con AI Ultra Clarity 2.0, la serie 14 Pro transforma imágenes borrosas en fotos nítidas, y el modo AI Snap permite capturar sujetos en movimiento con claridad.



La primera batería Titan de 6.000mAh en su segmento para una autonomía excepcional

Ambos modelos de la serie están equipados con una batería Titan de 6.000mAh, ofreciendo un 20% más de autonomía que su predecesor. El 14 Pro+ soporta hasta 10 horas de juego continuo y 17 horas de reproducción de video con una sola carga.



Pantalla insignia sin bordes, potente chipset y resistencia al agua IP69

El realme 14 Pro+ cuenta con una pantalla cuádruple curva, logrando una relación pantalla-cuerpo del 93,8%. Equipado con el Snapdragon 7s Gen 3 5G en el 14 Pro+ y el MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G en el 14 Pro, ambos modelos ofrecen hasta 512GB de almacenamiento y 12GB + 14GB de RAM dinámica, asegurando un rendimiento fluido.



El sistema de refrigeración 3D Vapor Chamber garantiza temperaturas óptimas en usos intensivos.



Durabilidad extrema

Certificado por TÜV Rheinland, la serie 14 Pro ofrece resistencia al polvo y al agua, con clasificaciones de hasta IP69, soportando inmersiones de hasta 2 metros durante 48 horas y grabación en modo submarino por una hora. Además, está diseñado para resistir impactos de grado militar.



Precio competitivo

El realme 14 Pro+ se lanza a un precio de €529,99 para la versión 8GB/256GB, mientras que el realme 14 Pro comienza en €429,99. En su lanzamiento el 3 de marzo, habrá ofertas exclusivas para los primeros compradores.



Emisor: realme

Contacto

Nombre contacto: Inma Guerra

Descripción contacto: Atrevia

Teléfono de contacto: 722 378 383