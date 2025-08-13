realme lanza Note 70T, el nuevo referente de la gama de entrada con batería de 6000 mAh y gran durabilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

realme amplía su gama de entrada con el Note 70T, un modelo que combina batería de 6000 mAh, durabilidad y un rendimiento equilibrado para el día a día.

realme ha presentado el nuevo Note 70T, un smartphone de entrada diseñado para ofrecer un valor excepcional, con especial foco en una batería de larga duración, un rendimiento fiable y una resistencia adaptada al uso diario.

Potencia equilibrada para el día a día.

En el corazón del Note 70T se encuentra el chipset Unisoc T7250, una versión actualizada del T615, fabricado con un proceso de 12 nm. Este procesador octa-core cuenta con 2 núcleos Cortex-A75 (1,8 GHz) para un rendimiento ágil y 6 núcleos Cortex-A55 (1,6 GHz) para una gestión eficiente de la energía, acompañados de una GPU Mali-G57 MP1. Con Android 15 y realme UI 5.0 preinstalados, el dispositivo ofrece una experiencia fluida e intuitiva para multitarea, juegos y aplicaciones cotidianas.

Además, su pantalla LCD de 6,74 pulgadas con resolución 720p+ y tasa de refresco de 90?Hz proporciona imágenes nítidas y un desplazamiento fluido para disfrutar de una experiencia perfecta en streaming, juegos y redes sociales.

Autonomía para todo el día con eficiencia energética de clase A.

Una de las características más destacadas del realme Note 70T es su impresionante batería de 6000 mAh, diseñada para durar hasta dos días con un uso normal. Gracias a la carga rápida de 15?W, el dispositivo logra un equilibrio perfecto entre autonomía prolongada y recargas eficientes, ideal para los usuarios que están siempre en movimiento.

El Note 70T cuenta con la calificación de eficiencia energética Clase A de la UE, ofreciendo hasta 65 horas y 25 minutos de batería. Además, conserva más del 80?% de su capacidad original tras 1.000 ciclos de carga.

En cuanto a resistencia, el dispositivo tiene certificación IP54, lo que lo protege frente a polvo y salpicaduras de agua, ideal para soportar derrames accidentales o uso bajo la lluvia. Asimismo, ha superado pruebas militares MIL-STD-810H, garantizando su resistencia frente a golpes, vibraciones y temperaturas extremas. Todo ello lo convierte en una opción confiable para el uso diario.

Cámaras: practicidad para los momentos cotidianos.

El sistema de cámara del Note 70T está optimizado para el día a día, con un sensor principal de 13?MP que captura fotos vibrantes de paisajes, retratos grupales y escenas cotidianas. El dispositivo está optimizado para la grabación de vídeo en 1080p, y el chipset asegura un rendimiento fluido para la videografía casual. En la parte delantera, un sensor de 5?MP ubicado en el notch se encarga de selfies y videollamadas con gran nitidez y claridad. Además, incorpora un sutil pero funcional LED de notificaciones integrado en forma de anillo luminoso en el módulo de la cámara, que permite al usuario estar al tanto de las alertas incluso con la pantalla apagada.

Disponibilidad.

El Note 70T está disponible en dos elegantes colores: Obsidian Black y Beach Gold. Se ofrece en dos configuraciones de almacenamiento:.

o 4 GB de RAM + 128 GB: 109,99 euro.

o 4 GB de RAM + 256 GB: 119,99 euro.

