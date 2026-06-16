realme lanza la serie P4 con baterías de hasta 7.500 mAh y precios por debajo de los 150 euros

realme P4 Lite_ Gris - realme

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva familia, compuesta por los modelos realme P4x y P4 Lite, llega con baterías Titan de hasta 7.500 mAh diseñadas para acompañar a los usuarios durante más tiempo. A partir del 23 de junio, los Prime Day de Amazon traerán ofertas especiales para la serie P4, con precios desde 129 € para el realme P4 Lite y 199 € para el realme P4x

Madrid, 16 de junio de 2026.- realme lanza la nueva serie P4, una familia de dispositivos creada para responder a una de las necesidades principales de los usuarios: disfrutar más tiempo de uso sin necesidad de estar conectado al cargador.



Compuesta por los nuevos modelos P4x y P4 Lite, la serie P4 ha sido desarrollada para ofrecer una experiencia centrada en la autonomía, la durabilidad y el entretenimiento, permitiendo a los usuarios afrontar jornadas intensivas de trabajo, estudio, ocio o gaming sin preocuparse por la capacidad energética del dispositivo.



La autonomía será la protagonista de la nueva serie P4. El realme P4x incorpora una batería Titan de hasta 7.500 mAh, mientras que el realme P4 Lite llega con una batería Titan de hasta 6.600 mAh, ofreciendo una experiencia diseñada para durar durante todo el día sin preocupaciones.



Incluso, ambos dispositivos incorporan carga inversa de 6W, permitiendo utilizar el teléfono como una batería externa para alimentar otros dispositivos cuando sea necesario.



La durabilidad también juega un papel fundamental en esta nueva generación. El realme P4x está diseñado para mantener la salud de la batería hasta 7 años y superar los 1.600 ciclos de carga, mientras que el P4 Lite ofrece hasta 6 años de salud de batería.



Rendimiento optimizado para el entretenimiento y el gaming

Más allá de la autonomía, la serie P4 ofrece una experiencia fluida para el día a día, el entretenimiento y los videojuegos. Gracias a AI Gaming Partner y a sistemas avanzados de refrigeración, el realme P4x alcanza cerca de 10 horas de juego continuado en títulos como Free Fire, Mobile Legends o PUBG, mientras que el P4 Lite supera las 8 horas de juego en algunos de los títulos móviles más populares.



Diseños para cada usuario

Los nuevos dispositivos llegan equipados con realme UI basado en Android 16 e integrarán funciones inteligentes impulsadas por IA destinadas a mejorar la productividad y la creatividad.



En el apartado estético, la serie P4 apuesta por diseños con personalidad propia. El realme P4x incorpora el distintivo Aero Racing Design, inspirado en la velocidad y la estética de la competición automovilística, mientras que el realme P4 Lite presenta el diseño Long-Play Power Mate, concebido para reflejar la gran autonomía y fiabilidad que caracterizan al dispositivo.



Disponibilidad y promociones

La nueva serie realme P4 ya está disponible en España a través de Amazon. El realme P4 Lite puede adquirirse desde 159 €, en su versión de 4 + 128GB, y 179 € en su versión de 4 + 256GB. Por su parte, el realme P4x está disponible desde 219€, en una única versión de 4 + 256GB.



Además, con motivo de los Prime Day de Amazon, que tendrán lugar del 23 al 26 de junio, los usuarios podrán acceder a ofertas especiales en ambos dispositivos. Durante esta campaña, el realme P4 Lite estará disponible desde 129 € en su versión más baja, mientras que la de 256 GB podrá adquirirse por 139 €. Por su parte, el realme P4x podrá comprarse por 199,99 €.

Contacto

Emisor: realme

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