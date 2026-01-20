Realme se prepara para lanzar la batería Titan de 10.001 mAh y refuerza su estatus como pionera en baterías

Logo realme - realme

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de enero

Un nuevo referente en ultra-resistencia, con autonomía para una semana y avanzados estándares de seguridad y fiabilidad

realme, la marca de smartphones de más rápido crecimiento en el mundo, está lista para presentar una solución energética revolucionaria con el lanzamiento de su batería Titan de 10,001mAh, un avance que supone un salto disruptivo en la tecnología de baterías. Este hito consolida a realme como Battery Tech Pioneer y abre una nueva era de autonomía en la categoría de 10.000 mAh, redefiniendo las expectativas sobre la energía móvil para el día a día.



Guiada por su filosofía de marca "Make it real", realme continúa enfocándose en resolver las necesidades de los usuarios jóvenes a través de la innovación tecnológica. Para hacer frente al creciente reto que supone la preocupación por la batería, la compañía está ampliando los límites de la industria en el desarrollo de baterías. Tras la introducción de un teléfono conceptual con batería de 10,000mAh el año pasado, la marca ahora ha logrado llevar una batería de 10,001mAh a la producción en masa en tiempo récord, demostrando su compromiso de transformar conceptos ambiciosos en soluciones prácticas y de alto rendimiento para la próxima generación.



La batería Titan de 10,001mAh ofrece una autonomía de hasta una semana, manteniendo un rendimiento estable a lo largo de todo su ciclo de vida. Combinada con una arquitectura avanzada de seguridad y tecnología inteligente de prolongación de vida útil, la batería está diseñada para brindar confiabilidad y durabilidad a largo plazo, garantizando un funcionamiento consistente incluso en condiciones extremas y proporcionando a los usuarios energía confiable dondequiera que vayan.



Basándose en estas fortalezas, la innovadora batería de 10,001mAh será el núcleo energético del próximo realme P4 Power. Próximamente, se anunciarán más detalles sobre disponibilidad, especificaciones y planes de lanzamiento regional. Para más información, sigue los canales oficiales de realme.

