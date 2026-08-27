realme prepara la vuelta al cole con smartphones pensados para acompañar cada ritmo de vida

16 Pro - REALME

(Información remitida por la empresa firmante)

realme reúne tres propuestas que combinan autonomía, resistencia, fotografía, rendimiento y conectividad para afrontar el nuevo curso

Madrid, 27 de agosto de 2026.- realme se prepara para la vuelta al cole con ofertas en modelos como el realme C100, 16 Pro y 16 5G, pensados para ofrecer autonomía, rendimiento y funciones inteligentes para el día a día.

realme C100: autonomía para todo el día

Para quienes buscan un smartphone preparado para las jornadas más exigentes, el realme C100 apuesta por una gran autonomía y una construcción resistente, ahora por 249 € en su versión 4GB + 256GB en marcas MasOrange, y por 239 € en El Corte Inglés y MediaMarkt.

Su principal protagonista es su batería Titan de 6.600 mAh, con carga rápida SUPERVOOC de 45 W y carga inversa para cargar otros dispositivos. Además, incorpora tecnologías que preservan la salud de la batería durante hasta seis años de uso.

La resistencia es otro de sus puntos fuertes, con protección ArmorShell™, resistencia a golpes de grado militar y certificación IP64 frente al agua y el polvo. Su pantalla de 144 Hz y hasta 900 nits de brillo ofrece una visualización fluida incluso en exteriores.

En fotografía, incorpora una cámara principal de 50 MP con IA y funciones como Motion Photo, Dual-View Video o AI Image Matting. Además, realme UI 7.0 suma herramientas inteligentes como Circle to Search, Google Gemini y AI Smart Loop para agilizar las tareas cotidianas.

realme 16 Pro+, elegancia y autonomía en un solo dispositivo

Para quienes buscan un diseño prémium y autonomía, el realme 16 Pro+ combina ambos en un perfil ultrafino de 8,49 mm, disponible en Master Gold y Master Grey. En rendimiento, incorpora el Snapdragon 7 Gen 4, con hasta 1,44 millones de puntos en AnTuTu, para ofrecer fluidez en multitarea y gaming. Además, integra una batería de 7.000 mAh con carga rápida 80W SUPERVOOC.

Este modelo se puede encontrar en El Corte Inglés y MediaMarkt a un precio de 549 € en su versión 12GB + 512 GB.

Disfrutar de una fotografía avanzada con el realme 16 Pro

Para quienes priorizan la fotografía, el realme 16 Pro es una de las propuestas más avanzadas de la marca. Está disponible por 449 € en El Corte Inglés y MediaMarkt, y por 479 € para clientes de Orange, Jazztel, Yoigo, MASMOVIL y simyo.

El terminal ofrece una experiencia fotográfica avanzada con IA gracias a su sistema 200MP LumaColor Portrait Master, que permite capturar imágenes detalladas y naturales en distintas condiciones de iluminación.

El realme 16 Pro combina fotografía y vídeo, entretenimiento y productividad, adaptándose a diferentes usos del día a día.

Equilibrio, 5G y entretenimiento con el realme 16 5G

Para quienes buscan un equilibrio entre prestaciones, autonomía y conectividad, el realme 16 5G ofrece una opción versátil para el día a día, el entretenimiento y la creación de contenido.

Su batería Titan de 6.550 mAh, con carga rápida de 45 W, ofrece autonomía para largas jornadas, junto con conectividad 5G. Está disponible por 399 € en su versión de 8 GB + 256 GB para clientes de marcas MasOrange.

Cuenta con una pantalla AMOLED de 120 Hz, una cámara de 50 MP con IA y certificación IP69, que aporta una mayor resistencia para el uso diario.

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