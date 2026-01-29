realme presenta el P4 Power 5G, el primer smartphone del mundo con batería Titan de 10,001 mAh

realme P4 Power 5G_Flash Orange - realme

(Información remitida por la empresa firmante)

realme inaugura la era de los 10,000 mAh con el primer smartphone del mundo producido en masa con una batería de 10,001 mAh. El nuevo P4 Power 5G ofrece autonomía ultra prolongada y marca un hito mundial

Madrid, 29 de enero de 2026- realme anuncia hoy el nuevo P4 Power 5G y abre la puerta a la era de los 10,000 mAh. Con la primera batería Titan de 10,001 mAh del sector, el P4 Power 5G establece un nuevo estándar de autonomía extrema, al tiempo que combina un rendimiento de nivel flagship y un distintivo diseño Visible Power.



Tras años llevando al límite la innovación en baterías para smartphones, realme lidera ahora la entrada de la industria en la era de los 10,000 mAh con el P4 Power 5G. El dispositivo incorpora la primera batería Titan de 10,001 mAh del sector, casi el doble de la capacidad habitual de un teléfono estándar. Gracias a la tecnología de ánodo de silicio-carbono de nueva generación y a una arquitectura de seguridad avanzada, el P4 Power 5G ofrece una durabilidad sobresaliente, manteniendo un cuerpo fino de 9,08 mm y 219 g.



Además de la capacidad, el P4 Power 5G incorpora una arquitectura de protección avanzada. Gracias a la batería Titan, el dispositivo funciona de manera fiable en un rango extremo de temperaturas, desde –30°C hasta 56°C. La batería ha superado pruebas de compresión plana, sobrecarga y caída, convirtiéndose en el primer smartphone de la categoría de 10,000 mAh en obtener la certificación TÜV Five Star Battery Safety. Con su química de silicio-carbono de nueva generación y un sistema inteligente de gestión de carga, admite hasta 1.650 ciclos y mantiene más del 80% de la salud de la batería tras ocho años de uso, estableciendo un nuevo estándar en la industria.



Pese a su gran capacidad, el dispositivo incorpora carga rápida de 80 W, alcanzando el 50% en solo 36 minutos, y estrena la carga inversa de 27 W más rápida del mundo, lo que permite alimentar accesorios y otros dispositivos con facilidad.



El realme P4 Power 5G ofrece un rendimiento sólido y eficiente gracias al chipset Dimensity 7400 Ultra 5G, que permite un reconocimiento de imagen más rápido, un procesamiento HDR mejorado y grabación 4K estable para juegos fluidos y multitarea sin esfuerzo.



La experiencia se eleva aún más con la pantalla AMOLED HyperGlow 4D Curve⁺, con una frecuencia de actualización de 144 Hz. Con un brillo máximo de 6.500 nits y soporte para 1.070 millones de colores, la pantalla se mantiene vívida, fluida y claramente visible incluso bajo condiciones de luz solar intensa.



El realme P4 Power presenta un diseño "Visible Power" que convierte la ingeniería interna en un elemento estético. Su parte trasera se divide en dos zonas: una sección inferior mate que alberga la gran batería de 10,001 mAh y una zona superior transparente que deja ver los circuitos internos.



Disponible en Flash Orange y Power Silver, el diseño transmite transparencia y potencia, reflejando la ambición de realme de hacer que la tecnología avanzada sea visible y comprensible.



El dispositivo incorpora protección IP69, IP68 e IP66, ArmorShell Protection, Corning Gorilla Glass, audio 400% UltraBoom de alto volumen y la última realme UI 7.0.



