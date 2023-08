Realty ONE Group abre en Belice

Archivo - COMUNICADO: Realty ONE Group abre en Argentina - REALTY ONE GROUP/PR NEWSWIRE - Archivo

LAS VEGAS, 15 de agosto, 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna y orientada a un propósito y UNA de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, ha vendido los derechos de franquicia a su país número 17 y el quinto ya este año, Belice.

Sergio E. González, quien también compró los derechos de franquicia de Costa Rica hace apenas dos años y es el Propietario Regional de Realty ONE Group Central America and Western Caribbean, es el nuevo socio del franquiciador para expandirse rápidamente a Belice, trayendo emocionantes y dinámicas ubicaciones de bienes raíces llenas de COOLTURE (cool + cultura) a la costa este de América Central

"Sergio y sus socios son familia y se han convertido en algunos de los líderes más apasionados y progresistas de nuestra red global", dijo Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "No tengo ninguna duda de que, con sus socios y seguidores, cambiará radicalmente la vida de los profesionales de bienes raíces y de comunidades enteras en Belice y sus alrededores".

"La región de América Central y el Caribe occidental ahora está presenciando momentos verdaderamente notables a medida que adoptamos la visión de convertir cada rincón en oro reluciente, UNA franquicia a la vez", dijo González.

González busca abrir nuevas ubicaciones inicialmente en las costas de Ambergris Caye, ubicado en la encantadora ciudad de San Pedro.

Entrepreneur nombró recientemente a Realty ONE Group como una de las principales franquicias globales de 2023 y también ocupó el primer lugar entre los franquiciadores de bienes raíces por segundo año consecutivo en la altamente competitiva lista Franchise 500® de 2023 de Entrepreneur.

UNBrokerage, como se le conoce en la industria, tiene más de 19.000 profesionales de bienes raíces en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C. y 17 países y territorios más, y sigue creciendo.

Más información en www.OwnAOne.com .

Acerca de Realty ONE Group

Fundado en 2005, Realty ONE Group continúa siendo una de las marcas de estilo de vida de más rápido crecimiento en el sector inmobiliario con su modelo comercial comprobado, COOLTURE dinámico, ubicaciones innovadoras y asesoramiento comercial, soporte, tecnología y socios superiores. La compañía ha crecido rápidamente a más de 19 000 profesionales de bienes raíces en más de 400 ubicaciones en 49 estados de EE. UU., Washington D.C. y 17 países y territorios. Realty ONE Group ha sido nombrada la marca de bienes raíces número UNO por Entrepreneur Magazine durante dos años consecutivos y el franquiciador está clasificado por REAL Trends en el uno por ciento superior de la nación. Realty ONE Group está avanzando, abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www. www.RealtyONEGroup.com .

