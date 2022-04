REALTY ONE GROUP ASOMBRA A LOS ASISTENTES A LA CUMBRE 2022

Archivo - COMUNICADO: REALTY ONE GROUP NOMBRADA LA MEJOR FRANQUICIA A PRUEBA DE RECESIÓN POR FRANCHISE BUSINESS REVIEW - REALTY ONE GROUP/PR NEWSWIRE - Archivo

De Jabbawockeez a Simon Sinek, el UNBrokerage revoluciona la casa, demostrando que "todo es posible" prometiendo cumplir aún más sueños en 2022

LAS VEGAS , 11 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Durante el mayor evento de su historia, Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna e impulsada por el propósito y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, sacudió el Aria Resort & Casino en Las Vegas, NV, esta semana durante su 2022 ONE SUMMIT, atrayendo a apasionados profesionales inmobiliarios y franquiciados de 49 estados y, por primera vez, asistentes y representantes internacionales de ocho países.

Con la carpa del Aria dando la bienvenida a la poderosa marca a la pista, los asistentes en el interior apenas despegaron sus pies, asombrados por el coaching empresarial líder en la industria, algunos de los mejores oradores y animadores del mundo y la creación de marcas como nunca antes se había visto en el sector inmobiliario.

"Nos negamos a organizar una convención normal; esta es una experiencia inolvidable y nuestros profesionales no se merecen menos",dijo Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Sabemos que los dejamos inspirados e impactados, sin UNA sola duda en su mente de que están con la marca inmobiliaria correcta que está pintando de oro Las Vegas y el mundo entero".

Durante dos días, ponentes legendarios como Simon Sinek, el Dr. Eric Thomas, "el Predicador del Hip Hop", Ben Nemtin, Nick Santonastasso que habla en los eventos de Tony Robbins y la primera afroamericana de EE.UU. Erin Jackson, medalla de oro olímpico en patinaje de velocidad, hicieron temblar el salón con sus convincentes testimonios de que todo es posible, mientras que las actuaciones de Bella Violinists, el "mistificador" israelí Lior Surchard, el ganador de America's Got Talent, Kodi Lee, y la sensación local de Las Vegas, Jabbawockeez, dejaron boquiabierto al público.

La agenda de los dos días estuvo encabezada por el lanzamiento de la nueva campaña de la empresa, #MyONEDream, con el objetivo de cumplir el mayor número posible de sueños que cambien la vida en 2022. Los asistentes a ONE SUMMIT fijaron sus mayores sueños en un muro de sueños en el salón de baile, y la empresa cumplió varios de ellos en la ceremonia de clausura. #MyONEDream es una continuación del propósito de Realty ONE Group de abrir puertas y una extensión de sus esfuerzos de ONE Cares 501(c)3 que ayudan a miles de personas cada año, desde las víctimas de desastres naturales, veteranos y niños en cuidado, socios como One Tree Planted y One Girl Can y, más recientemente, el esfuerzo masivo de la compañía para ayudar a los niños refugiados ucranianos.

ONE SUMMIT 2022 concluyó el martes con la gala anual BLACK & GOLD y una fiesta repleta en el popular club nocturno Jewel de Aria.

El UNBrokerage, como se le conoce en el sector, cuenta ahora con más de 17.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá, y abrirá en Ecuador, Costa Rica, Italia, Singapur y España, además del territorio estadounidense de Puerto Rico.

Más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE GroupFundada en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria, cambiando radicalmente la cara de la franquicia de bienes inmuebles con su modelo de negocio único, coolture, la infraestructura tecnológica y el apoyo superior para sus profesionales de bienes inmuebles. La empresa ha evolucionado rápidamente hasta contar con más de 17.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas repartidas por 45 estados de Estados Unidos, Washington D.C., Puerto Rico, Canadá, España, Singapur, Italia y Costa Rica. Realty ONE Group se encuentra entre el uno por ciento más alto del país según REAL Trends, ha sido reconocida por la revista Entrepreneur como una de las cinco mejores franquicias inmobiliarias y ha estado en la lista de Inc. 500 de las empresas de mayor crecimiento durante siete años consecutivos. Realty ONE Group está avanzando, abriendo puertas, no sólo para sus clientes, sino para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para saber más, visite www.RealtyONEGroup.com.

