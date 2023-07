Realty ONE Group colabora generosamente mientras amplía rápidamente su red global en la primera mitad de 2023

Archivo - COMUNICADO: Realty ONE Group abre en Filipinas - REALTY ONE GROUP/PR NEWSWIRE - Archivo

LAS VEGAS, 6 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna e impulsada por un propósito y UNA de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, continúa aumentando año tras año en número de transacciones y volumen mientras aumenta su red de destacados profesionales inmobiliarios en todo el mundo a más de 19.000.

"Nos estamos acercando a 20.000 profesionales de bienes raíces en 16 países en nuestra misión de pintar el mundo de oro", destacó Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Estamos increíblemente orgullosos de nuestra Familia ONE y del tremendo impulso que estamos construyendo para terminar la segunda mitad del año aún más fuertes".

Además, a través de su división 501(c)3, ONE Cares, Realty ONE Group ya registró 11.000 horas de servicio comunitario y mejoró más de 1.156.000 vidas a través de proyectos comunitarios este año. Y aunque no registra la cantidad total de las donaciones en la red, el franquiciador global ha donado generosamente casi 800.000 dólares a comunidades de todo el mundo.

Realty ONE Group también fue nombrada por Franchise Business Review como una de las mejores franquicias a prueba de recesión de 2023, una de las mejores franquicias de bajo coste y una de las mejores franquicias para mujeres, al mismo tiempo que ocupó el puesto número 1 entre los franquiciadores de bienes raíces por segundo año consecutivo en la lista altamente destacada de Entrepreneur, Franchise 500® 2023.

UNBrokerage, como se le conoce en la industria, cuenta con más de 19.000 profesionales de bienes raíces en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C. y 16 países y territorios.

Acerca de Realty ONE GroupFundado en 2005, Realty ONE Group continúa siendo una de las marcas de estilo de vida de más rápido crecimiento en el sector inmobiliario con su modelo comercial comprobado, COOLTURE dinámico, ubicaciones innovadoras y asesoramiento comercial, soporte, tecnología y socios superiores. La compañía ha crecido rápidamente a más de 19.000 profesionales de bienes raíces en más de 400 ubicaciones en 49 estados de Estados Unidos, Washington D.C. y 16 países y territorios. Realty ONE Group ha sido nombrada la marca de bienes raíces número UNO por Entrepreneur Magazine durante dos años consecutivos y el franquiciador está clasificado por REAL Trends en el uno por ciento superior de la nación. Realty ONE Group está avanzando, abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com .

