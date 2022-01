REALTY ONE GROUP ES EL FRANQUICIADOR INMOBILIARIO NÚMERO 1 EN LA LISTA ENTREPRENEUR FRANCHISE 500® DE 2022

Realty ONE Group's logo - REALTY ONE GROUP/PR NEWSWIRE

UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el país, supera a todos los demás para reclamar el primer puesto en el sector inmobiliario en este prestigioso ranking de franquicias

LAS VEGAS, 7 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, a una marca de estilo de vida moderno y orientado a un propósito, y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, ha reclamado el puesto número 1 para los franquiciadores de bienes inmuebles en la altamente competitiva lista Franchise 500® 2022 de Entrepreneur. Este es el sexto año consecutivo que la compañía entra en la lista, pero es la primera vez que se alza con el número 1 en el sector inmobiliario.

El franquiciador global con sede en Las Vegas completó 118.000 transacciones inmobiliarias y pagó más de 1.100 millones de dólares en comisiones sobre 47.000 millones de dólares en viviendas vendidas, lo que supone un aumento interanual del 46%. En 2022, Realty ONE Group busca crecer hasta los 20.000 profesionales en 11 países, a la vez que influye en medio millón de vidas en todo el mundo a través de la donación a la comunidad y la filantropía.

"Hemos tenido varios años de crecimiento sobresaliente que es sólo UNA de las razones por las que ahora somos el franquiciador inmobiliario número UNO en esta impresionante lista", dijo Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Pero son nuestros seguidores en todo el mundo los que aman y abrazan nuestra COOLTURE y continúan reclutando más profesionales para unirse a nosotros en nuevas y emocionantes oficinas en todas partes."

Entrepreneur nombró a Realty ONE Group International a la lista por sus extraordinarios resultados en cuanto a franquicias vendidas, solidez y estabilidad financiera y poder de marca. La empresa ha invertido mucho en su infraestructura para ofrecer un servicio y un apoyo extraordinarios a los actuales y futuros propietarios de franquicias. Esta organización de rápido crecimiento está evolucionando en todos los aspectos de su negocio, incluyendo su tecnología propia y sus plataformas de coaching 'zONE' y 'ONE University' para prepararse a apoyar los éxitos de más de 100.000 profesionales inmobiliarios en todo el mundo mientras la compañía continúa pintando el globo de oro.

La UNBrokerage, como se la conoce en el sector, cuenta ahora con más de 17.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá, y abrirá en Singapur, España y Costa Rica, además del territorio estadounidense de Puerto Rico.

Más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria que está cambiando radicalmente el concepto de las franquicias inmobiliarias, con un modelo de negocio único, una coolture divertida, con infraestructura tecnológica y un nivel superior de soporte para sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente para incorporar a más de 17.000 profesionales del sector inmobiliario en más de 400 oficinas en 45 estados de EE.UU., Washington D.C., Puerto Rico, Canadá, España, Singapur y Costa Rica. Realty ONE Group forma parte del 1% superior en el país de acuerdo con REAL Trends, ha sido reconocido por Entrepreneur Magazine como una de las cinco mejores franquicias inmobiliarias, y ha estado en la lista de compañías de más rápido crecimiento de Inc. 500 durante siete años consecutivos. Realty ONE Group sigue avanzando y abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para conocer más, visite www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg