Realty ONE es nombrada primera franquicia mundial

The UNBrokerage, con su marca ONE-of-a-Kind y COOLTURE, vuelve a entrar en el Prominente Top 200 Global Franchise Brands 2023 de Entrepreneur

LAS VEGAS, 21 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno y una de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, fue nombrada una vez más en la lista 2023 Top Global Franchises de Entrepreneur , lo que demuestra el gran atractivo de su COOLTURE, el coaching empresarial y la marca van mucho más allá de la industria de bienes raíces de EE.UU. y ahora es buscada en todo el mundo.

Realty ONE Group lanzó una agresiva ofensiva global hace sólo un par de años y desde entonces ha encontrado socios estratégicos en 16 países, los más recientes Chipre y las Islas Caimán. Citando factores como el apoyo a los franquiciados, la solidez y la estabilidad de la marca, Entrepreneur ha nombrado al franquiciador de Las Vegas "UNA de las marcas en las que merece la pena invertir ahora mismo".

"Estamos muy atentos a nuestra expansión global, creando y alimentando primero las relaciones con las personas adecuadas", explicó Kuba Jewgieniew , consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. Ya hemos disfrutado de un gran éxito y seguiremos buscando socios estratégicos que compartan nuestra pasión por abrir puertas a los profesionales inmobiliarios de todo el mundo para que alcancen un mayor éxito con mayor rapidez".

Realty ONE Group también ha sido nombrada por Franchise Business Review como una de las mejores franquicias a prueba de recesión de 2023, una de las mejores franquicias de bajo coste y una de las mejores franquicias para mujeres , además de ocupar el primer puesto entre las franquicias inmobiliarias por segundo año consecutivo en la competitiva lista Franchise 500® de Entrepreneur de 2023.

La UNBrokerage, como se la conoce en el sector, cuenta con más de 19.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas repartidas por 49 estados, Washington D.C. y otros 16 países y territorios, y sigue creciendo.

Aprenda más por medio de www.OwnAOne.com .

Acerca de Realty ONE GroupFundada en 2005, Realty ONE Group sigue siendo una de las marcas de estilo de vida de más rápido crecimiento en el sector inmobiliario con su modelo de negocio probado, COOLTURE dinámico, ubicaciones innovadoras y coaching empresarial superior, apoyo, tecnología y socios. La empresa ha crecido rápidamente hasta contar con más de 19.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 ubicaciones repartidas por 49 estados de EE.UU., Washington D.C. y 16 países y territorios. Realty ONE Group ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante dos años consecutivos y REAL Trends sitúa a la franquicia entre el uno por ciento de las mejores del país. Realty ONE Group avanza a pasos agigantados, abriendo puertas no sólo a sus clientes, sino también a los profesionales inmobiliarios y a los propietarios de franquicias. Si desea conocer más visite la página web sita en www.RealtyONEGroup.com .

