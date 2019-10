COMUNICADO: Rebag transforma el sector de la reventa con Clair, el índice universal de tasación de lujo

Publicado 24/10/2019 16:23:14 CET

La autoridad en bolsos de lujo lanza una revolucionaria herramienta diseñada para revelar de forma instantánea el valor actual de reventa de su bolso

NUEVA YORK, 24 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Rebag, el destino definitivo para la compra y venta de bolsos de lujo, lanza una herramienta revolucionaria que muestra de forma instantánea el valor de reventa de cualquier bolso que esté ojeando o que ya tenga en su armario: le presentamos a Clair by Rebag, el Índice completo de tasación de lujo para la reventa.

https://mma.prnewswire.com/media/678576/Rebag_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/678576/Rebag_Logo.jpg]

El primero de su tipo, y desarrollado a lo largo de cinco años, Clair es un potente software patentado. Permite a Rebag generar una oferta altamente precisa en un instante y capacita a los consumidores para que saquen el máximo partido cada vez que compren un bolso de lujo. Clair determina el valor de cualquier bolso de entre una lista de más de 50 marcas y 10.000 modelos. Además, ofrece a los consumidores el precio exacto y totalmente automatizado que Rebag está dispuesto a pagar en ese momento para adquirir ese artículo.

"Con cada vez más consumidores planteándose el valor de reventa de sus compras de lujo, hemos creado una taxonomía que proporciona una manera más transparente para que los consumidores compren con fundamento", dijo Charles Gorra, fundador y consejero delegado de Rebag. "Llevamos años recopilando datos y analizando el mercado de los bolsos de lujo. Clair es nuestra forma de compartir ese conocimiento con el mundo; y esto es solo el principio".

En un sector famoso por mantener sus precios sumidos en el misterio, Rebag ha creado un índice de tasación fácil de usar, además de códigos universales y clasificaciones de condición que actúan como un referente común a la hora de establecer precios para los revendedores a nivel internacional. Este marco, extensivo a todo el sector, elimina la opacidad que actualmente rodea el mercado de reventa de bolsos, lo que permite a los consumidores tomar unas decisiones inteligentes sobre sus compras, conocer el valor de estas por adelantado y ver los bolsos como una nueva categoría de inversión. Clair fue concebido para todo el mundo, no solo para aquellas personas que compran y venden en Rebag. La herramienta reduce el tiempo que normalmente lleva recibir una oferta económica, lo que elimina las fricciones y las dudas que los consumidores suelen experimentar a la hora de revender artículos.

Clair by Rebag hace posible consultar de forma instantánea el valor de los bolsos de lujo en tres sencillos pasos: desde el sitio web o la aplicación de Rebag, navegue al portal de Clair para seleccionar la marca, modelo, estilo y tamaño del bolso; a continuación, facilite a Clair más información sobre el color y la condición para que inmediatamente genere el valor de reventa de su bolso.

Recibir una tasación de Clair no obliga a los consumidores a comprar o vender a través de Rebag; en realidad, la herramienta sirve para ampliar el número de posibilidades. Una vez que los clientes han visto el futuro de su bolso, pueden decidir si desean conservar la inversión para la posteridad, consignar el artículo, vender/intercambiarlo por medio de Rebag o, incluso, comprar más unidades: las opciones son infinitas.

Es difícil imaginar que el amor por un artículo se pueda acabar, pero la realidad es que todos tenemos cosas que ya no queremos en nuestra vida. ¿Desea averiguar el valor real de su bolso? Solo tiene que preguntarle a Clair. Clair by Rebag será lanzado de manera oficial el 24 de octubre y estará disponible para todos los consumidores a través de la aplicación móvil o el sitio web. Para obtener más información acerca de Clair by Rebag, visite rebag.com/clair.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/678576/Rebag_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2616068-1&h=1286082019&u...]