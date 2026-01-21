Rebajas responsables; cómo aprovechar los descuentos sin comprometer la estabilidad financiera - BRAVO

Madrid, 21 de enero de 2026.-

El encadenamiento de campañas comerciales como Navidad y Black Friday, sumado a las rebajas empuja a muchos consumidores a financiar compras sin una planificación previa.

El 80% los españoles reconoce preocupación al gastar por encima de sus posibilidades, mientras que la educación financiera se perfila como una herramienta clave para reducir estrés y ansiedad.

Con la temporada de rebajas, millones de consumidores en España han aprovechado los descuentos y promociones. Sin embargo, sin una buena planificación financiera, estas fechas pueden convertirse en un periodo de gastos impulsivos, sobreendeudamiento y estrés económico. Desde BRAVO, compañía especializada en gestión de deudas, se advierte sobre la necesidad de consumir con cabeza para proteger tanto la salud financiera como el bienestar emocional.

La transición desde el Black Friday, la Navidad y ahora las rebajas crea un momentum de alto consumo que, si no se gestiona con criterio, puede desestabilizar económicamente a muchas familias. Según los datos de BRAVO, durante campañas como el Black Friday y la temporada navideña, los españoles han gastado aproximadamente entre 300 € y 500 € por persona, y más de la mitad de las compras se han financiado a crédito, lo que puede generar compromisos financieros difíciles de sostener sin planificación adecuada. También 1 de cada 2 reconoce que la temporada impacta directamente en su economía.

Las rebajas y los periodos de descuentos suelen desencadenar compras impulsivas, donde la decisión de compra se toma por estímulos como la urgencia, promociones o miedo a perder una oferta más que por necesidad real. Esto puede llevar a gastar más de lo previsto, especialmente cuando se usan estrategias de urgencia o escasez de productos. Coincidentemente, las personas encuestadas destacan que la falta de planificación y el control del gasto son detonantes frecuentes de endeudamiento. Aprender a distinguir entre compras planificadas y aquellas motivadas por un impulso es clave para evitar desequilibrios financieros.

“El consumo durante la temporada de rebajas no debería convertirse en una posible fuente de estrés financiero. Planificar, fijar límites y entender cómo impacta cada decisión de compra en nuestra economía es clave para proteger no solo el bolsillo, sino también el bienestar emocional”, señala Cristina Cervantes, Country Manager de BRAVO en España.

Salud mental y educación financiera

Las finanzas personales no solo representan cifras en una hoja de cálculo; también afectan directamente a la salud mental. El 80% los españoles, manifiesta que comprar por encima de sus posibilidades económicas le genera preocupación y dos de cada tres afirman sufrir ansiedad, estrés, preocupación o insomnio a la hora de pedir un crédito. También se sabe que 6 de cada 10 españoles encuestados creen que una mejor educación financiera podría reducir esos problemas.

Brindar a consumidores de todas las edades las herramientas para tomar decisiones informadas reduce la probabilidad de sobreendeudamiento e incrementa la capacidad de cumplir objetivos financieros a largo plazo.

Rebajas con sentido

Para disfrutar de las rebajas sin poner en riesgo la salud financiera y emocional, BRAVO recomienda:

Establecer un presupuesto previo: Definir cuánto gastar sin recurrir a financiación innecesaria y asigna cantidades claras por categoría como ropa, electrónica, hogar.

Hacer una lista de necesidades reales: Antes de comprar, preguntarse si el producto está alineado con las prioridades.

Comparar precios y condiciones: No todas las ofertas son reales; comparar tiendas y revisar promociones antiguas para verificar descuentos.

Evitar comprar ahora y pagar después: Solo considerar estos métodos si se tiene una estrategia clara para pagar dentro del plazo sin generar carga adicional.

Controlar el gasto emocional: Tomarse un tiempo antes de comprar para confirmar si la decisión está influida por emociones

Registrar todos los gastos: Llevar un seguimiento ayuda a cumplir el presupuesto y ajustar decisiones futuras.

En un contexto marcado por la cuesta de enero y la acumulación de gastos tras las fiestas, convertir las rebajas en una oportunidad para consumir de forma consciente puede marcar la diferencia a lo largo de todo el año. Apostar por la planificación financiera, el control del gasto y la educación económica no solo ayuda a evitar deudas innecesarias, sino que permite empezar el año con mayor tranquilidad, estabilidad y control sobre las finanzas personales.

