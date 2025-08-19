(Información remitida por la empresa firmante)

-Rebl Industries firma acuerdos innovadores con H&M GBC AB e IKEA Svenska AB para robots impulsados por IA. Nombra a un consejero delegado para impulsar la expansión global

GOTEMBURGO, Suecia, 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Rebl Industries, una empresa sueca de robótica, ha firmado importantes acuerdos marco con las empresas globales de moda y diseño H&M e IKEA Svenska AB para implementar sus soluciones de robots-as-a-service (RaaS) de próxima generación.

Los robots con IA se han utilizado con éxito en entornos de producción reales durante años. Están diseñados para automatizar tareas como la clasificación, el paletizado y el despaletizado, liberando al personal del almacén de trabajos repetitivos y físicamente exigentes. Los robots se implementan rápidamente como un servicio basado en el rendimiento, sin requerir una gran inversión inicial, un enfoque que desafía los modelos de automatización tradicionales.

Ahora, Rebl inicia una nueva etapa con acuerdos integrales con H&M e IKEA. Desde el verano de 2024, H&M utiliza los robots de Rebl en su almacén de ventas online para los países nórdicos en Suecia. Esta combinación de tecnología de apoyo a los procesos y trabajo en equipo ha dado resultados positivos, mejorando la previsibilidad y la eficiencia de la producción. Está previsto que se abran más ubicaciones.

Para acelerar su expansión global, la compañía ha nombrado a Nicholas Tengelin, un ejecutivo con amplia experiencia en la industria de automoción, con experiencia en altos cargos directivos en Volvo Cars, Hedin Mobility Group y Hogia, como su primer consejero delegado externo. Su mandato consiste en escalar e industrializar rápidamente la posición de Rebl como líder mundial en robótica de última generación.

"Nos entusiasma asociarnos con empresas internacionales como H&M e IKEA. Nuestros robots con IA se integran rápidamente en las operaciones de almacén, lo que contribuye a la reducción de las tareas repetitivas de los empleados y a un aumento de la eficiencia general. Esta tecnología revolucionaria abre nuevas posibilidades de automatización para sectores que antes no podían aprovechar la robótica", afirmó Nicholas Tengelin, consejero delegado de Rebl Industries.

Si bien la automatización robótica ha sido común desde hace tiempo en la fabricación automotriz e industrial, el sector del almacenamiento está experimentando una transformación similar. Rebl está revolucionando el sector al ofrecer robots-as-a-service, con la ventaja única de que los clientes pagan por el trabajo realizado, no por el hardware en sí.

Los robots, equipados con software propietario, IA y sensores avanzados, pueden identificar, recoger, mover y cargar mercancías sin clasificar de diferentes tamaños y embalajes en tiempo real. Cuentan con una interfaz intuitiva para la interacción humana y forman parte de una red neuronal que permite el aprendizaje compartido, mejorando continuamente su rendimiento. Estas capacidades son poco comunes en la automatización tradicional, pero se han demostrado en las implementaciones reales de Rebl durante varios años.

Fundada en 2018, Rebl Industries opera desde Gotemburgo, Bors y Skövde en Suecia. Desde 2021, la empresa cuenta con el respaldo del Pulsen Group, una empresa privada dirigida por Jonus Bartholdson.

"Esto es solo el comienzo. La incorporación de Nicholas supone un paso fundamental para construir un centro líder en robótica y expandir nuestras soluciones a nivel global. Con su liderazgo, junto con nuestro talentoso equipo y sólidas alianzas, Rebl Industries está en una posición privilegiada para generar un impacto significativo en la robótica de almacenes", afirmó Alexander Westerling, cofundador de Rebl Industries y consejero delegado de Pulsen Fusion.

