Rechinar los dientes por la noche; no siempre es estrés y tiene solución - Instituto Dental Parque

(Información remitida por la empresa firmante)

Casi 1 de cada 4 españoles aprieta o rechina los dientes, muchas veces sin saberlo. El estrés es el sospechoso habitual, pero no siempre es el culpable. Y, sobre todo, tiene solución si se detecta a tiempo.

Albacete, 23 junio de 2026. Los números hablan por sí solos. Según el Libro Blanco 2023 del Consejo General de Dentistas de España, la prevalencia del bruxismo pasó del 6% en 2019 al 23% en 2023. En apenas unos años, casi se ha cuadruplicado. Hoy lo padece prácticamente una de cada cuatro personas, y el ritmo no da señales de frenar, una tendencia que observan diariamente los profesionales de Instituto Dental Parque en consulta.

Un problema que casi siempre actúa de noche (y a escondidas)

La razón por la que tanta gente lo desconoce es sencilla: gran parte del bruxismo ocurre durante el sueño. De hecho, el bruxismo del sueño es el más habitual, presente en cerca del 70? los casos. Al ser involuntario y nocturno, quien lo sufre rara vez lo nota. Lo normal es que sea la pareja quien escuche el rechinar en mitad de la noche, o que sea el dentista quien descubra el desgaste en una revisión rutinaria, cuando el paciente asegura no hacer "nada raro".

Y ahí entra el gran protagonista de los últimos años: el estrés. El Estudio Sanitas de Salud Bucodental 2026 confirma que la tensión emocional triplica la incidencia del bruxismo: lo reconoce casi la mitad de las personas sometidas a alta presión emocional, frente a una de cada siete entre quienes viven más tranquilas. El golpe es especialmente fuerte entre los 25 y los 45 años, justo la franja de mayor carga laboral, hipotecas, conciliación y pantallas hasta última hora.

"El bruxismo nocturno se padece dormido, y muchos pacientes llegan a la consulta cuando el desgaste ya se ve a simple vista o cuando ha aparecido el dolor de mandíbula", cuenta el Dr. Julián García, del Instituto Dental Parque de Albacete. "El problema es que para entonces ya hemos perdido esmalte, que no se regenera. Por eso insistimos tanto en la revisión periódica: cuanto antes lo cogemos, menos hay que reparar después."

Las señales de alerta más habituales:

Dientes desgastados, aplanados o más sensibles de lo normal.

Dolor o cansancio en la mandíbula, sobre todo al despertar.

Dolores de cabeza por la mañana y tensión en cuello y hombros.

Chasquidos o molestias al abrir la boca.

El giro que casi nadie espera: no siempre es el estrés

Quien crea que basta con relajarse para solucionarlo conviene que conozca un matiz importante, la clave que muchos pasan por alto. El estrés es el detonante más común, pero no es el único. En bastantes casos existe un factor físico de fondo: una mordida desalineada. Cuando los dientes no encajan bien, las fuerzas de la masticación no se reparten de forma equilibrada y la musculatura acaba trabajando de más, lo que mantiene o agrava el rechinar aunque el estrés baje.

Esto explica por qué hay personas que, pese a llevar una vida tranquila, siguen apretando los dientes. Y también por qué a veces la férula de descarga alivia los síntomas, pero el problema no termina de desaparecer del todo.

"No todo bruxismo es estrés", matiza la Dra. María Henares, del mismo centro. "La férula protege el diente del desgaste, y es fundamental, pero si la mordida está mal alineada no estamos corrigiendo el origen. En esos casos, reposicionar los dientes forma parte del tratamiento. Hoy muchos adultos lo hacen con ortodoncia invisible tipo Invisalign, porque les permite alinear la mordida de forma discreta y seguir con su vida normal, sin que se note que llevan ortodoncia."

Recomendaciones de los especialistas:

Solicitar una valoración ante cualquier desgaste, sensibilidad o dolor de mandíbula al despertar.

Utilizar la férula de descarga cuando el dentista la recomiende: es la mejor protección frente al desgaste nocturno.

Cuidar el estrés de verdad: dormir lo suficiente, hacer ejercicio y desconectar de las pantallas antes de acostarse ayuda más de lo que parece.

Consultar por la mordida: corregir una maloclusión puede atacar la causa, y no solo el síntoma.

La buena noticia es que el bruxismo tiene solución, y cuanto antes se aborda, mejor. Una revisión a tiempo permite saber si detrás hay estrés, un problema de mordida o una mezcla de ambos, y aplicar el tratamiento adecuado antes de que el desgaste sea irreversible. La sonrisa —y el descanso— lo agradecen.

Sobre Instituto Dental Parque

Instituto Dental Parque García & Henares es una clínica dental de Albacete especializada en odontología integral. Su oferta abarca desde la ortodoncia y la ortodoncia invisible (Invisalign) hasta los implantes, el diseño de sonrisa y la odontología preventiva, siempre con un enfoque centrado en el diagnóstico cuidadoso y la prevención.

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