RECILEC amplía el alcance de su certificación CENELEC y WEEELABEX

Tratamiento de aparatos de intercambio de temperatura. - Recilec

(Información remitida por la empresa firmante)

RECILEC ha superado con éxito, una vez más, el proceso de certificación WEEELABEX, consolidándose entre los operadores certificados conforme a los estándares europeos para el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Además, ha ampliado también el alcance de esta certificación para incluir el tratamiento de todos los aparatos de intercambio de temperaturas

Sevilla, 30 de septiembre de 2026.- Reciclado de Componentes Electrónicos, S.A. RECILEC, renueva su certificación CENELEC/WEEELABEX, consolidándose entre los operadores certificados y, como principal novedad, la compañía amplía el alcance de su certificación para incluir el tratamiento de todos los aparatos de intercambio de temperatura. De este modo, además de los frigoríficos domésticos, la certificación abarca ahora el tratamiento de equipos de aire acondicionado y aparatos de refrigeración de uso profesional.



Esta ampliación garantiza que todos los procesos desarrollados en la planta de Aznalcóllar (Sevilla), cumplen los requisitos técnicos y medioambientales establecidos por los estándares europeos, reforzando el compromiso de RECILEC con sus clientes, colaboradores y el entorno.



Gracias a esta certificación ampliada, RECILEC puede ofrecer una solución integral para toda la gama de equipos de refrigeración y climatización, tanto de origen doméstico como profesional, mediante procesos de tratamiento alineados con los exigentes estándares EN 50625-2-3 y CLC/TS 50625-3-4 (CENELEC).



La renovación y ampliación de esta certificación supone un nuevo reconocimiento al compromiso de la compañía con la calidad, la seguridad, la protección del medio ambiente y la mejora continua de sus procesos de tratamiento y valorización de RAEE.



Con este nuevo alcance, RECILEC se convierte en la única planta de la península que dispone de esta certificación para este conjunto de equipos, reforzando su posicionamiento como instalación de referencia en el tratamiento especializado de RAEE y, particularmente, de equipos de refrigeración y climatización.



RECILEC gestiona desde su planta de Aznalcóllar en Sevilla, todo tipo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, minimizando el impacto ambiental en toda la actividad de la compañía. Los recursos, tecnologías y procesos con los que cuenta la compañía, han sido diseñados para lograr la máxima eficacia, niveles de descontaminación y aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos y su reutilización.



Cuenta con un sistema de gestión integrado basado en la mejora continua de todos los procesos y certificado por Bureau Veritas Certification, acreditado por ENAC, según normas ISO9001:2015, ISO14001:2015 e ISO45001:2018. Todo ello está alineado con estrategias medioambientales internacionales, como la Agenda 2030, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas o el Pacto por la Economía Circular.

Contacto

Emisor: RECILEC

Nombre contacto: Jose Luis Fernandez

Descripción contacto: Recilec

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