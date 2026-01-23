recircular impulsa la circularidad en nuevos sectores con su plataforma de valorización de recursos - recircular

Madrid, 23 de enero.- Aunque la economía circular gana protagonismo en el discurso empresarial, su aplicación práctica sigue siendo un reto para muchas organizaciones. La presión regulatoria aumenta, y la eficiencia ya no es una opción, sino una necesidad. En este escenario, recircular amplía su propuesta con una plataforma diseñada para integrar la circularidad en el día a día de empresas y apoya también a ayuntamientos, polígonos industriales y asociaciones sectoriales, facilitando la valorización de excedentes, residuos y activos industriales con trazabilidad, sostenibilidad y rentabilidad.

El eje de esta propuesta es una plataforma de compraventa de recursos no utilizados —como residuos, materiales almacenados o equipos industriales usados— que permite a las organizaciones darles una segunda vida y convertirlos en ingresos o ahorros. Esta solución no solo contribuye en la economía de la empresa, sino que también reduce el impacto ambiental y facilita el cumplimiento normativo y la optimización operativa.

La plataforma incorpora un enfoque sectorial, lo que permite personalizar los servicios según el tipo de entidad: desde industrias hasta ayuntamientos, pasando por polígonos industriales y asociaciones empresariales. Esta segmentación permite canalizar oportunidades de reutilización de manera más efectiva y fomentar una economía circular colaborativa y localizada.

Uno de los elementos diferenciales de recircular es la integración de gestores de residuos como actores clave dentro de la plataforma. Estos profesionales autorizados pueden acceder a recursos publicados por otras empresas, abriendo nuevas vías de captación de materiales. A través de la colaboración con Teimas, la plataforma también permite tramitar la documentación de gestión de residuos directamente, aportando un valor añadido en términos de trazabilidad y cumplimiento legal.

Además, recircular colabora activamente en proyectos complejos como vaciados industriales o desmantelamientos de fábricas, donde ayuda a identificar, separar y valorizar materiales y productos seminuevos, aumentando el retorno económico y reduciendo el impacto ambiental de estas operaciones.

La solución también es una herramienta útil para apoyar certificaciones medioambientales como la ISO 14001. Cada operación genera informes automáticos de impacto que cuantifican beneficios en términos de reducción de huella de carbono, consumo de agua y energía, así como mejoras en salud. Estos informes pueden utilizarse como evidencias en auditorías, reforzando el compromiso ambiental de las organizaciones sin añadir fricción operativa.

En el ámbito público y asociativo, recircular responde a los retos específicos de polígonos y ayuntamientos, que tienen la responsabilidad de apoyar a sus empresas en la reducción y gestión eficiente de residuos. Al ofrecer una solución digital, trazable y abierta a todo tipo de materiales, se posiciona como un aliado estratégico para cumplir estos objetivos.

La evolución hacia soluciones sectoriales refuerza una idea clara: la economía circular solo se afianza cuando se adapta a la realidad operativa de cada entorno. Recircular convierte esa visión en una herramienta útil, sostenible y alineada con los retos actuales de las organizaciones.

