(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de octubre de 2025.- La concentración de empresas en zonas industriales genera una dinámica única para optimizar recursos. Cuando múltiples organizaciones comparten espacio físico y actividad productiva, se abren nuevas posibilidades de cooperación. Bajo esta lógica, la economía circular encuentra un terreno fértil para pasar de la teoría a la práctica. Más allá del reciclaje, el gran reto está en promover modelos reales de reutilización y valorización de materiales. Frente a residuos que implican costes de gestión o almacenamiento, surge una alternativa eficiente: darles una segunda vida.

Recircular impulsa la economía circular en polígonos industriales con un modelo colaborativo, facilitando la conexión entre compañías para transformar excedentes y activos olvidados en recursos con valor económico, social y ambiental.

Digitalización y trazabilidad para una economía circular efectiva

Recircular ofrece a los polígonos industriales una plataforma digital especializada en la valorización de residuos y materiales usados. A través del lanzamiento de esta campaña, la compañía busca colaborar con polígonos industriales para que ofrezcan su plataforma a las empresas del entorno, fomentando así la valorización de residuos y la compraventa de materiales usados entre empresas cercanas.

Esta herramienta permite a las organizaciones registrar de forma sencilla aquellos recursos que ya no necesitan —desde contenedores GRG hasta mobiliario o excedentes logísticos— y conectarse directamente con otras entidades interesadas en reutilizarlos. Gracias a un algoritmo inteligente, se identifican oportunidades de intercambio, se activa la trazabilidad del proceso y se genera un informe automático con indicadores de impacto, como la reducción de CO₂ o la huella hídrica evitada.

La colaboración entre Recircular y los gestores de polígonos se adapta a las necesidades de cada zona. Durante una fase inicial, muchos polígonos asumen los costes de gestión para fomentar la participación empresarial. A su vez, la compañía dinamiza el proceso, acompaña a las empresas en su registro y proporciona datos precisos mediante informes mensuales.

Esta metodología facilita el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad, reduce costes operativos y promueve la cooperación territorial mediante la simbiosis industrial. Además, posibilita acceder a una plataforma ya consolidada y contar con apoyo técnico durante todo el proceso.

Reutilización como motor de cambio local

La economía circular en polígonos no solo mejora la competitividad empresarial; también refuerza el compromiso medioambiental y genera beneficios concretos. Entre las ventajas se encuentra la reutilización de materiales y equipos usados, como los contenedores GRG, que pueden reacondicionarse en lugar de desecharse, generando ahorros directos y reduciendo residuos. Recircular facilita este tipo de operaciones, asegurando que los materiales sean reacondicionados, certificados y puestos de nuevo en circulación bajo criterios legales y de seguridad.

Ejemplos como el Polígono de Villalonquéjar en Burgos muestran el potencial de este enfoque. Desde que firmó un acuerdo de colaboración con Recircular, más de treinta empresas se han sumado al proyecto, publicando recursos y generando ventas periódicas. Gracias a este impulso, se ha consolidado como una de las zonas industriales más activas en la plataforma.

Iniciativas similares han comenzado a desarrollarse en otros puntos del país, demostrando que Recircular impulsa la economía circular en polígonos industriales con un modelo colaborativo que es viable, medible y replicable. Transformar residuos en oportunidades ya no es una promesa. Es una realidad que se materializa a través de datos, cooperación y tecnología.

En ese proceso, la economía circular en polígonos deja de ser un concepto para convertirse en una herramienta estratégica al servicio de las empresas y del tejido productivo.

Contacto

Emisor: recircular

Contacto: recircular

Número de contacto: 682 242 828