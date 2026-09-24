Reclamación de gastos hipotecarios; Asociación Arec analiza las vías para solicitar su devolución - Asociación Arec

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre.- Miles de consumidores asumieron durante años gastos relacionados con la formalización de sus hipotecas que posteriormente han sido considerados abusivos en determinados supuestos. Notaría, gestoría, Registro de la Propiedad, tasación o determinadas comisiones de apertura pueden representar cantidades de cientos o incluso varios miles de euros. En algunos casos, la cantidad que puede recuperarse puede superar los 2.000 o 3.000 euros, dependiendo de las circunstancias de cada préstamo y de los conceptos que puedan ser objeto de reclamación. La Asociación AREC ofrece un estudio inicial gratuito de la documentación para analizar cada caso y determinar si existen cantidades que puedan reclamarse.

¿Qué gastos hipotecarios se pueden reclamar?

La reclamación de gastos hipotecarios puede incluir, según las circunstancias de cada operación, determinados gastos de notaría, gestoría, Registro de la Propiedad y tasación. También puede analizarse la posible reclamación de la comisión de apertura cuando no supere los controles de transparencia y abusividad.

No todas las hipotecas permiten reclamar los mismos conceptos ni en la misma cuantía. Por ello, resulta fundamental revisar la escritura y las facturas correspondientes antes de determinar qué cantidades pueden recuperarse.

Además, la antigüedad de la hipoteca no significa necesariamente que la reclamación esté descartada. La jurisprudencia ha establecido criterios específicos sobre el inicio del plazo para reclamar la restitución de estos gastos, por lo que una hipoteca firmada hace años puede seguir siendo susceptible de estudio.

Celia Mateo, experta de AREC en reclamaciones hipotecarias

En la Asociación AREC, el estudio y gestión de las reclamaciones relacionadas con gastos hipotecarios está coordinado por Celia Mateo, experta en este tipo de reclamaciones.

Su trabajo comienza con el análisis de la escritura hipotecaria y de la documentación disponible, especialmente las facturas de notaría, gestoría, Registro de la Propiedad y tasación, así como la información relativa a posibles comisiones de apertura.

A partir de esta documentación se identifican las posibles cláusulas abusivas y se determina qué cantidades podrían ser objeto de reclamación en cada caso.

“Muchas personas desconocen que todavía pueden existir cantidades reclamables en hipotecas que firmaron hace años. Por eso es importante revisar la escritura y no dar por perdida una posible devolución únicamente por el paso del tiempo”, explica Celia Mateo.

Una vez realizado el estudio, AREC puede orientar al consumidor sobre las actuaciones que correspondan, comenzando, cuando procede, por una reclamación extrajudicial ante la entidad bancaria.

¿Cómo saber si se puede reclamar los gastos de una hipoteca?

Para realizar un primer estudio es recomendable disponer de la escritura del préstamo hipotecario y de las facturas o justificantes de los gastos abonados. Si se dispone de documentación relativa a la comisión de apertura, también resulta conveniente aportarla.

La Asociación AREC ofrece un estudio gratuito para analizar la documentación y comprobar si existen posibles cantidades reclamables.

Una hipoteca antigua puede esconder todavía una cantidad importante de dinero. Revisar la documentación es el primer paso para saber si se puede recuperar lo que se pagó de más.

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