(Información remitida por la empresa firmante)

VIENA, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el evento Network X 2026, la World Broadband Association (WBBA) organizó el Broadband Development Congress (BDC) en Viena. En dicho congreso, Bob Chen, presidente de la línea de productos de soluciones ópticas de Huawei, pronunció un discurso principal titulado 'Reconfigurar el valor de la red para un nuevo crecimiento en la era de la IA'. En él, destacó la necesidad de transformar los conceptos de construcción de redes en la era de la IA a partir de tres pilares"R" —reconstruir la arquitectura de red, reconfigurar el modelo de negocio y redefinir la operación y mantenimiento (O&M) de la red— con el fin de replantear el valor de la red y alcanzar un nuevo crecimiento.

Bob Chen señaló que, al analizar las últimas tres décadas, cada auge en los servicios —desde la voz e Internet hasta el vídeo— ha dependido del soporte de la red. Hoy en día, la IA se desarrolla a un ritmo acelerado. Los grandes modelos de IA cuentan ya con cerca de 10 billones de parámetros, y el consumo de tokens se ha multiplicado casi por 50 en el último año. En la era de la IA, los objetos, la frecuencia y la calidad de las conexiones de red han experimentado cambios drásticos. Todo el sector debe replantearse cómo reconfigurar el valor de la red.

Chen destacó que el elemento fundamental para reconfigurar el valor de la red reside en cambiar la filosofía de su construcción: la planificación y el despliegue de la red deben centrarse en las demandas de los servicios de IA y en la disposición de los centros de datos para IA (AIDC), al tiempo que se adopta la tecnología de IA para potenciar las capacidades de operación y mantenimiento (O&M). Esto puede resumirse en tres pilares "R": reconstruir la arquitectura de red, pasando de redes centradas en divisiones administrativas tradicionales a redes centradas en centros de datos para IA (AIDC); reconfigurar el modelo de negocio, evolucionando en el ámbito empresarial de la mera venta de ancho de banda a ofrecer 'ancho de banda + latencia + fiabilidad', junto con servicios integrados de computación y red; y, en el caso de la banda ancha residencial, pasando de proporcionar una simple conectividad a ofrecer redes para todo el hogar y, en última instancia, experiencias de hogar inteligente. Por último, redefinir la operación y el mantenimiento (O&M) de la red, evolucionando desde las operaciones tradicionales semiautomatizadas hacia una inteligencia que abarque todo el ciclo de vida.

Reconstrucción de la arquitectura de red

En el pasado, las redes se estructuraban en torno a regiones administrativas y se dividían en redes troncales nacionales, redes troncales provinciales y redes metropolitanas. Con el auge de la IA, el número de centros de datos para IA (AIDC) ha aumentado casi diez veces, y el volumen de tráfico ya no viene determinado por la población, sino por la potencia de cálculo.

Tomemos como ejemplo Zhongwei, en China: anteriormente, su tráfico representaba solo alrededor del 0,1 % del total de China. Hoy en día, Zhongwei se ha convertido en uno de los ocho centros nacionales de computación de China; su tráfico de computación inteligente representa más del 10 % del ancho de banda total del país, lo que lo sitúa como un nodo central en la red de interconexión de AIDC. Casos similares se están produciendo en todo el mundo.

Por lo tanto, la arquitectura de red debe evolucionar: pasar de estar centrada en regiones administrativas a centrarse en los AIDC. Las redes deben organizarse en capas jerárquicas estructuradas en torno a centros de datos centrales (Core DCs), regionales (Regional DCs) y periféricos (Edge DCs). Las conexiones en malla de un solo salto (one-hop mesh) entre los centros de datos permiten establecer niveles de latencia deterministas —de 1, 5 y 20 ms— y acelerar el tiempo de llegada al mercado.

Reconfiguración del modelo de negocio

En el segmento empresarial, a medida que la IA se acelera, los modelos de producción de las empresas están experimentando una transformación. Por ejemplo, una firma de diseño industrial basada en IA en China utiliza renderizado mediante IA para acortar drásticamente los ciclos de producción; este proceso requiere una latencia inferior a 2 milisegundos. Para aprovechar estas oportunidades, los operadores pueden evolucionar sus líneas privadas, pasando de un enfoque centrado únicamente en el ancho de banda a una oferta multidimensional: 'Ancho de banda + Latencia + Fiabilidad'. Gracias a tecnologías como OXC, ASON y el cifrado cuántico, las redes pueden garantizar una latencia determinista, una alta fiabilidad y el máximo nivel de seguridad, lo que aumenta considerablemente el valor de las líneas privadas. Asimismo, al integrar plataformas de computación, los operadores pueden pasar de vender simplemente conectividad a ofrecer un modelo de 'Red + Computación + Modelo/Aplicación', proporcionando servicios integrados de red y computación.

En el segmento de banda ancha residencial, los operadores pueden evolucionar desde la provisión de conexiones básicas hacia una estrategia de "Una fibra, una red, un hogar": Una red implica ofrecer conectividad Wi-Fi de alta calidad en todo el hogar mediante soluciones FTTR o redes Wi-Fi en malla (Mesh). Un hogar significa ofrecer una amplia gama de aplicaciones inteligentes, impulsadas por terminales domésticos con IA y agentes de IA. Además, estos agentes de IA están transformando los modelos de interacción en el entorno doméstico, permitiendo a los usuarios interactuar en tiempo real y controlar sus redes residenciales mediante sencillos comandos de voz.

Redefinir la operación y el mantenimiento de la red

En la era de la IA, es necesario lograr una inteligencia integral —que abarque la planificación, la construcción, el mantenimiento, la optimización y la operación— mediante la implementación de inteligencia a nivel de elementos de red, de la red en su conjunto y de los servicios. Por ejemplo, la mayoría de las quejas relacionadas con las redes domésticas provienen de problemas con el Wi-Fi. Actualmente, la optimización de Wi-Fi basada en IA identifica automáticamente las fuentes y los tipos de interferencia, realizando ajustes en tiempo real en la potencia de transmisión y otros parámetros; esto permite aumentar la velocidad del Wi-Fi en aproximadamente un 20 % en entornos con interferencias.

Por otro lado, en lo que respecta al ahorro energético mediante IA, anteriormente los equipos de red operaban a plena capacidad independientemente de los niveles de tráfico, lo que suponía un consumo de energía innecesariamente elevado. Ahora, el análisis inteligente del tráfico permite realizar ajustes dinámicos y eficientes de la potencia en los chasis OLT y en las tarjetas de línea, reduciendo el consumo energético total de los dispositivos en más de un 20 %.

Por último, para la autorreparación inteligente de fallos, la resolución de problemas de banda ancha doméstica se clasifica en tres niveles. Autorreparación: Los problemas de interfaz aérea, como los fallos de roaming, se solucionan automáticamente mediante agentes de IA de O&M. O&M remoto: Los problemas de parámetros de configuración se procesan de forma remota en el NOC con la ayuda de agentes de IA. Visitas in situ: Los problemas de conexión física de fibra se localizan con precisión con la ayuda de O&M Copilot.

"Ante la era de la IA, debemos cambiar nuestra filosofía para reconstruir la arquitectura de red, reformar el modelo de negocio y redefinir la O&M de la red", concluyó Bob Chen. "A través de estas tres "R", podemos reformar el valor de la red UBB y avanzar juntos hacia un nuevo crecimiento en la era de la IA".

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