El reconocido maestro del maquillaje Mario Dedivanovic lanza MAKEUP BY MARIO

NUEVA YORK, 1 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El artista del maquillaje Mario Dedivanovic presenta la marca de belleza de lujo MAKEUP BY MARIO, con fórmulas meticulosamente elaboradas inyectadas en las técnicas de la firma de Mario. Con 21 productos y herramientas de alta calidad para ojos y piel, cada sombra es universal y creada para todos los tonos de piel humana.

"Con MAKEUP BY MARIO, he tomado mis técnicas de firma y las he convertido en productos profesionales accesibles inspirados en los que me han encantado y he usado a lo largo de mi carrera", destacó Mario. "Cuando imparto mis Masterclasses, llevo a mis estudiantes por todo el proceso y demuestro todas mis técnicas. Ahora, mis técnicas y filosofía están inyectadas en mis productos".

2020 marca 20 años de Mario como artista del maquillaje. La marca, que lleva su nombre, es la culminación de 20 años de arte, experiencia y experimentación, habiendo trabajado con algunas de las caras más famosas de nuestro tiempo. Desde educación a redes sociales o innovación, Mario es un visionario y pionero a la vanguardia de la industria de la belleza. Ha creado un seguimiento global, tras enseñar y popularizar las técnicas de maquillaje más conocidas de la última década y ha provocado tendencias virales que han inspirado y para siempre han cambiado el panorama de la belleza. Una autoridad respetada y una sensación global, MAKEUP BY MARIO es un nuevo clásico en la industria de la belleza.

Maestro de la invención y la reinvención, Mario formula esta colección con un énfasis no comprometedor del rendimiento de producto. "Mi misión consiste en que todos se sientan seguros y confíen en estos productos", comentó. "MAKEUP BY MARIO es mi pasión y amor por el arte del maquillaje encapsulado en una colección muy intencional, elaborada para ofrecer una experiencia de maquillaje de lujo y profesional que no es preciosa. Todo el mundo debería disponer de acceso a las fórmulas de la mejor calidad. Eso es muy importante para mí".

MAKEUP BY MARIO se lanzará exclusivamente en makeupbymario.com el 1 de octubre de 2020, con expansión en más categorías desde finales de 2020 y principios de 2021.

Los productos MAKEUP BY MARIO cuestan entre 14 y 48 euros, y están disponibles en makeupbymario.com, a partir del 1 de octubre de 2020.

