El reconocimiento de matrícula revoluciona el acceso y el pago en los aparcamientos

(Información remitida por la empresa firmante)

Una tecnología en auge que permite a los conductores acceder sin colas ni tickets y pagar con total comodidad en más de 300 aparcamientos en toda España gracias a Bip&Drive

Madrid, 23 de diciembre de 2024.- La incorporación de sistemas de reconocimiento de matrícula en gran parte de los aparcamientos en España está transformando no solo el acceso, sino también la forma de pago y la gestión de estos espacios. Esta innovación mejora la experiencia de los conductores y sienta las bases para un modelo de aparcamiento más ágil y eficiente, en el que el registro previo de la matrícula en aplicaciones como Bip&Drive y su vinculación a un medio de pago permite automatizar todo el proceso, eliminando los trámites manuales y las molestias.



En un contexto marcado por la creciente congestión urbana y la escasez de espacios, esta tecnología, presente ya en muchas ciudades españolas, elimina las colas, los tickets y las complicaciones, ofreciendo un acceso rápido, seguro y sin interrupciones. Además, al estar conectada con servicios como Bip&Drive, el pago del aparcamiento se realiza de manera automática y transparente, sin necesidad de pasar por ningún punto de cobro. Esto garantiza una experiencia realmente cómoda para el conductor, que puede entrar y salir del parking con total libertad y sin sacar la cartera.



¿Cómo funciona el reconocimiento de matrículas?

El sistema de reconocimiento de matrículas permite a los conductores acceder rápidamente a los aparcamientos sin intervención manual, eliminando la emisión de tickets o la necesidad de acudir a una máquina de pago antes de salir. Gracias a la vinculación de la matrícula con Bip&Drive, el importe del estacionamiento se carga directamente en el medio de pago elegido por el usuario, sin que este tenga que realizar ninguna acción adicional.



El funcionamiento es sencillo: cámaras de alta resolución capturan las matrículas de los vehículos al entrar o salir y, mediante tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), convierten las imágenes en datos digitales con alta precisión. Esto permite verificar la matrícula en tiempo real y, una vez identificada y asociada a la cuenta de Bip&Drive, el sistema activa automáticamente la barrera, tanto a la entrada como a la salida. De este modo, el pago se completa de forma totalmente integrada, sin colas ni trámites.



El proceso es completamente automático y se adapta a múltiples condiciones, incluyendo poca luz, lluvia o matrículas desgastadas. Algoritmos avanzados optimizan la calidad de la imagen, garantizando una lectura fiable incluso en situaciones complejas.



Un cambio significativo para los conductores



• Eliminación de tickets y esperas: La automatización elimina la necesidad de interactuar con máquinas o esperar en cabinas, haciendo que el proceso de entrada y salida sea ágil, eficiente y fluido. Con una apertura automática, el acceso es sin interrupciones, lo que mejora la experiencia global del conductor.



• Pago automático y sin complicaciones: Al registrar la matrícula en Bip&Drive, el coste del aparcamiento se gestiona de forma transparente y segura. El conductor no tiene que buscar efectivo, tarjetas ni comprobantes; el pago se realiza de forma instantánea y fiable.



• Ahorro de tiempo: El sistema acelera el acceso a los aparcamientos al eliminar pasos innecesarios, reduciendo significativamente los tiempos de espera y mejorando la eficiencia del trayecto.



• Fiabilidad en cualquier situación: La tecnología garantiza un rendimiento óptimo incluso bajo condiciones desfavorables, como poca luz o matrículas deterioradas.



• Movilidad más sostenible: Al reducir los tiempos de espera y las colas, se disminuyen las emisiones de CO2, contribuyendo a una ciudad más limpia y a una movilidad más responsable.



• Adaptabilidad a diferentes entornos: Funciona en una amplia variedad de aparcamientos, desde los más pequeños hasta los más grandes, y puede adaptarse a distintos escenarios y condiciones de tráfico.



Bip&Drive simplifica el aparcamiento en más de 300 aparcamientos, en las principales ciudades españolas y ubicaciones estratégicas

Bip&Drive es el aliado ideal para conductores que buscan una experiencia de aparcamiento completamente fluida: no solo elimina las colas y los tickets gracias al reconocimiento de matrículas, sino que también integra el pago automático sin que el conductor deba realizar ningún trámite adicional. Con la tecnología de reconocimiento y el dispositivo Via-T, los usuarios pueden acceder a más de 300 aparcamientos con barrera en toda España, situados en ubicaciones clave (aeropuertos, estaciones de Renfe, centros comerciales como El Corte Inglés y cadenas como SABA, Empark e INDIGO) y, además, abonar su estancia de forma desatendida.



La app de Bip&Drive mejora aún más esta experiencia al ofrecer funcionalidades clave: localización en tiempo real de aparcamientos cercanos, planificación de rutas y, sobre todo, el registro previo de la matrícula para que, una vez en el estacionamiento, el pago se ejecute automáticamente al salir sin que el conductor deba hacer nada.



A través de la tecnología Via-T, los conductores también pueden pagar sin detenerse en los peajes de las autopistas y otros servicios, garantizando una movilidad completamente automatizada, sin necesidad de interactuar con máquinas o personal, y reduciendo el tiempo y la complejidad de cada trayecto.



Sobre Bip&Drive

Bip&Drive es la plataforma de servicios integrales para el conductor más completa de España. A través de su app, los usuarios disponen de todos los servicios necesarios en un solo lugar: desde el telepeaje y la reserva y pago de la ITV, hasta el repostaje en gasolineras, túneles de lavado, restauración en ruta y aparcamiento en parkings y parquímetros, entre otros.



Participada por Abertis, Cintra e Itínere, Bip&Drive nació en 2015 como una compañía especializada en telepeaje. Actualmente, se ha convertido en la mayor plataforma integral de pagos para conductores en España, con más de 1,3 millones de usuarios y más de 33.000 comercios adheridos.



Además, Bip&Drive es experta en personalizar su solución SaaS "llave en mano" para otros actores del mercado de la movilidad, como entidades financieras y fabricantes de vehículos.



Asimismo, se posiciona como socio de las administraciones públicas para, desde la colaboración público-privada, desplegar modelos de tarificación flexibles y dinámicos, con el objetivo de favorecer una movilidad social, sostenible y eficiente.







Emisor: Bip&Drive

Contacto

Nombre contacto: Laia Robert

Descripción contacto: It Comunicación

Teléfono de contacto: 685 51 52 53