Record go abre su tercera oficina en Grecia y continúa su proceso de expansión por el Mediterráneo

Nueva oficina de Record go Mobility en Zakynthos, Grecia - Record go Mobility

Madrid, 16 de junio



Zakhyntos se convierte en el nuevo destino elegido por la compañía para la expansión de su negocio de alquiler de vehículos y soluciones de movilidad

La compañía Record go Mobility abre una nueva delegación en Zakynthos con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de alquiler de vehículos en la isla y va un paso más allá en el camino por establecerse como rent a car de referencia en Grecia.



Esta oficina, situada en Odos Aerodromiou, se encuentra a escasos cinco minutos a pie del Aeropuerto Internacional de Zante, situación que permite que el proceso de recogida del vehículo sea rápido y fácil para todos aquellos viajeros que buscan ahorrar tiempo y empezar sus vacaciones sin esperas ni complicaciones.



Zante se sitúa en el archipiélago de las Islas Jónicas, sobre el mar homónimo, y es uno de los destinos turísticos estivales por excelencia. Turistas de todo el mundo llegan atraídos por sus atractivos naturales, su cultura y su excelente gastronomía y lo hacen vía aérea, en el aeropuerto donde Record go acaba de inaugurar su oficina de alquiler de vehículos.



Comodidad sobre ruedas

Esta nueva oficina da su pistoletazo de salida con una amplia variedad de servicios para ofrecer un alquiler de coches en Zakynthos flexible y adaptado a las necesidades de cada usuario. Además, ofrece una amplia variedad en sus coberturas entre las que destaca su Cobertura Total Comfort, con la que los usuarios podrán estar cubiertos en caso de accidente, avería, fallo mecánico o daños en el vehículo. Además, con esta cobertura, el usuario podrá disfrutar de Asistencia en Carretera Premium asegurando así su tranquilidad.



También cabe destacar la amplia variedad de flota de la que disponen, que va desde pequeños utilitarios hasta cómodos SUV. La nueva oficina de Record go en Zakynthos ya está abierta y lista para recibir a los viajeros que quieran explorar la isla con total libertad y comodidad con un horario habitual será de 8:00 horas de la mañana a 22:00 de la noche.



Esta apertura es un paso más en el proceso de crecimiento que la compañía lleva experimentando en Europa los últimos años y con el que se establece como proveedor de soluciones de movilidad. Esta es la tercera oficina de la compañía en el país, pero, ya cuentan también con una consolidada presencia en España, Portugal e Italia, habiéndose consolidado como un proveedor de soluciones de movilidad a lo largo de Europa.





