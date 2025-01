Record go Mobility consolida su presencia en España con la inauguración de una nueva delegación en Madrid

Record go Mobility Madrid - Record go Mobility

Ubicada a escasos minutos del Aeropuerto de Madrid-Barajas, Record go inaugura una nueva oficina en el Parque Empresarial Las Mercedes, afianzando así su presencia en la capital de España

Madrid, 21 de enero de 2025.- Record go Mobility, empresa proveedora de soluciones de movilidad y alquiler de vehículos, continúa su expansión en el mercado español con la inauguración de su nueva delegación en Madrid. Esta delegación consolida la presencia de la compañía en la capital española y supone un paso más en su plan de crecimiento dentro del territorio nacional.



Ubicación estratégica para un servicio óptimo

La nueva delegación se encuentra ubicada en el Parque Empresarial Las Mercedes, a cinco minutos del aeropuerto y bien conectada con las principales arterias de la ciudad. Esta posición privilegiada la convierte en un punto ideal tanto para viajeros de negocios como para turistas que buscan desplazarse por Madrid y sus alrededores con total libertad.



Apuesta por la innovación y el servicio de calidad

Con esta nueva apertura, la entidad reitera su compromiso con la innovación y el servicio de calidad en el sector del alquiler de vehículos. Las instalaciones han sido diseñadas para ofrecer la máxima comodidad y eficiencia durante el proceso de recogida y devolución de los vehículos. La delegación dispone de siete mostradores dedicados a la atención personalizada de los clientes, así como de una amplia zona de espera que garantiza el máximo confort. Además, incorpora la innovadora área Just Go Box, que optimiza los trámites de alquiler, reduce los tiempos de espera y proporciona a los clientes una experiencia más ágil y fluida.



Record go Mobility

Esta apertura es parte de la estrategia de expansión de Record go, que sigue apostando por mejorar su red de delegaciones en España y ofrecer soluciones de movilidad adaptadas a las necesidades cambiantes de sus clientes. La nueva oficina en el Parque Empresarial Las Mercedes representa un paso más en el crecimiento de la compañía, consolidando su presencia en la capital y reforzando su posición como referente en el sector del alquiler de vehículos.



A partir de ahora, quienes visiten Madrid tendrán la oportunidad de disfrutar de las múltiples ventajas que brinda la movilidad en un vehículo propio. Esto les permitirá acceder a la ciudad y sus alrededores con total autonomía y flexibilidad.







