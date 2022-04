Record go ofrece un nuevo servicio de alquiler de motos

Nuevo servicio de alquiler de motos de la compañía Record go.

El rent a car conquista la movilidad de dos ruedas en Sevilla, Málaga, Ibiza y Barcelona

Tras 20 años de experiencia con vehículos de cuatro ruedas, Record go suma las motos a su flota, ofreciendo así una oferta todavía más amplia de vehículos y aportando un valor añadido al servicio prestado hasta ahora.



La compañía de rent a car evoluciona y, además de por su alquiler de coches, ahora los usuarios podrán optar por los vehículos de dos ruedas con dos nuevas opciones con las que la compañía se inicia en el mundo de las motos. Los modelos elegidos son la Vespa Primavera y la Piaggio Liberty, ambos de 125cc.



El servicio de alquiler de motos ya está disponible en las oficinas de Sevilla Santa Justa y Barcelona Sants y a partir del 8 de abril en Ibiza. Cuatro enclaves en los que la compañía da un paso más allá en lo que a ofrecer soluciones de movilidad se refiere.



Los destinos elegidos para estrenar este servicio se enfocan tanto en la movilidad urbana en el centro de las ciudades, como en destinos mayoritariamente turísticos, como es el caso de Ibiza, en la que las motos suponen un modo de transporte rápido con el que acceder a los rincones de la isla de forma cómoda y con escasas limitaciones.



Expansión

Esta novedad, viene acompañada de diversas aperturas de oficinas en los núcleos de ciudades como Málaga o Valencia, con las que la empresa da continuidad a su plan de expansión y con el que se posiciona como un referente en el sector del rent a car.



Record go no solo diversifica el negocio ofreciendo nuevos servicios y productos, sino que lo afianza situándose tanto en núcleos urbanos como vacacionales en las principales ciudades de España y Portugal y se reafirma como una alternativa de movilidad cómodo, flexible y segura.







