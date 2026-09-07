Récord de hipotecas y precios; así termina el verano más caro para comprar vivienda en España - SpainHouses.net

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 7 de septiembre de 2026.-

El precio de la vivienda usada encadena ya 70 meses de subidas y en junio se firmaron cerca de 46.000 hipotecas: la fotografía del mercado inmobiliario español al cierre del verano. El dato que más va a doler en la próxima factura del banco es el siguiente: el Euríbor ha arrancado septiembre en el 3,029 %, su nivel más alto en tres años. Y llega justo cuando España firma hipotecas como no lo hacía desde 2010. No es casualidad, es la fotografía de un mercado que este verano se ha movido en dos direcciones a la vez, más caro y más activo. Los datos, con nombre y apellido, según el INE, Fotocasa y los registros de Spainhouses.net.

Los números que hay que saber

1-59.288 viviendas vendidas en junio, un 1,6 % más interanual: el mejor junio desde 2007.

2-15,6 % ha subido en un año el precio de la vivienda usada, hasta 3.166 €/m.

3-45.907 hipotecas firmadas en junio, un 10,8 % más que hace un año: la cifra más alta desde 2010.

4-178.365 euros es el importe medio de una hipoteca hoy, 10.000 euros más que hace justo un año.

5-3,029 % es la media provisional del Euríbor en septiembre, frente al 2,172 % hace un año.

La compra en España vuelve a moverse — pero no para todos igual

En junio se cerraron 59.288 compraventas, un 1,6 % más que en el mismo mes de 2025 y la cifra más alta en un mes de junio desde 2007, según el INE. El dato corta una racha de cinco meses seguidos cayendo.

Ahora bien, no conviene leerlo como que ya está todo arreglado: de enero a junio, las compraventas siguen un 2,6 % por debajo de 2025. La vivienda nueva tira del carro, con un 6,3 % más de operaciones; la usada apenas se mueve, un 0,3 %. Y de cada diez ventas, más de nueve siguen siendo vivienda libre. La protegida cae un 11,8 %, justo cuando más falta hace.

El banco nunca prestó tanto dinero para comprar casa

Si el dato de compraventas invita a la cautela, el de hipotecas no deja lugar a dudas: en junio se firmaron 45.907, un 10,8 % más que un año antes y la cifra más alta desde 2010. El capital prestado creció un 17,5 %, hasta superar los 8.188 millones de euros en un solo mes.

Este dato cuenta algo que las ventas por sí solas no dicen: la gente no solo compra más, también pide más dinero prestado para hacerlo. El importe medio del préstamo ya está en 178.365 euros, 10.000 euros más que en junio de 2025.

Y hay una decisión que se repite cada vez más: seis de cada diez hipotecas (61,7 %) se firman a tipo fijo, con un interés medio del 2,89 %. Quien elige variable, paga de media un 3,07 %, y esa cifra tiene ahora motivos para subir.

El Euríbor deja de ser un aliado

Hasta hace poco, el Euríbor jugaba a favor de quien tenía hipoteca variable. Eso se ha terminado, al menos por ahora: la media provisional de septiembre es del 3,029 %, frente al 2,952 % en agosto y muy lejos del 2,172 % hace un año.

Un punto porcentual de subida en doce meses no es un matiz; en una hipoteca variable media, se traduce en varios cientos de euros más al año en la próxima revisión. Si la hipoteca se revisa este otoño o el que viene, este es el momento de hacer números, y quizá de preguntar en el banco por la opción a tipo fijo antes de que también suba.

Lo que cuesta hoy una vivienda usada (y lo que no)

El precio de la vivienda de segunda mano subió un 15,6 % interanual en agosto, hasta los 3.166 €/m. Encadena así 70 meses seguidos al alza, casi seis años sin un solo respiro. Una vivienda tipo de 80 m cuesta hoy 253.270 euros, unos 34.000 euros más que hace justo un año. Sería el precio de un coche familiar nuevo, convertido en subida de un año para otro.

No sube igual en todas partes:

1-Murcia lidera las subidas: +28,8 % en un año.

2-Le siguen Cantabria (+18,5 %) y la Comunitat Valenciana (+17,1 %).

3-Baleares es la comunidad más cara: 5.443 €/m. Madrid le pisa los talones, con 5.431 €/m.

4-Extremadura sigue siendo la más asequible, con 1.380 €/m, seguida de Castilla-La Mancha, con 1.436 €/m.

El comprador extranjero no se ha ido a ninguna parte

Hay, además, un actor que sigue empujando el mercado, sobre todo en la costa: el comprador extranjero. Según datos propios de Spainhouses.net de enero a mayo de 2026, los extranjeros firmaron el 14 % las compraventas en España, un porcentaje que se dispara por encima del 30 % en provincias mediterráneas e insulares.

Dentro de las provincias mediterráneas, los apartamentos y casas en Málaga en zonas de alta revalorización como Marbella, Estepona, Fuengirola y Benalmádena, son de especial interés para una gran mayoría de compradores e inversores internacionales. Lo mismo ocurre con las viviendas en Alicante en las zonas de mayor atractivo turístico como Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada y Calpe.

Británicos (13,59 %), alemanes (11,76 %), franceses (10,78 %), estadounidenses (10,71 %) y neerlandeses (8 %) siguen liderando esa demanda, con presupuestos de entre 180.000 y 450.000 euros y preferencia por villas con piscina o vivienda de alta eficiencia energética.

Qué hacer con esto al pensar en comprar, vender o hipotecarse

1-Si se pensaba pedir una hipoteca variable, conviene compararla antes con una fija: la diferencia de tipo, 3,07 % frente a 2,89 %, puede pesar más de lo que parece si el Euríbor sigue esta tendencia.

2-Si la hipoteca variable se revisa en los próximos meses, conviene calcular ahora el impacto en la cuota. Mejor una sorpresa en una hoja de cálculo que en el recibo del banco.

3-Si se busca vivienda protegida, no se debe esperar a que la oferta mejore sola: las operaciones caen un 11,8 % justo cuando más se necesitan.

4-Si se va a vender, el momento sigue siendo favorable: más compraventas, más facilidad para conseguir hipoteca y una demanda, incluida la extranjera, que no da señales de frenar.

Lo que viene

De aquí a fin de año hay tres cosas que vigilar: los Presupuestos Generales del Estado para 2027, con cambios fiscales para la vivienda; el decreto que regula los alquileres de temporada y amplía la protección al inquilino, todavía en negociación; y un déficit de oferta que ronda las 600.000 viviendas y que seguirá empujando los precios hacia arriba pase lo que pase con los tipos de interés.

La pregunta que queda en el aire no es si la vivienda seguirá subiendo de precio. Casi todo apunta a que sí. La pregunta es a qué ritmo, y quién puede permitirse seguir comprando.

“Este verano nos deja una paradoja curiosa: nunca fue tan caro comprar vivienda en España, y nunca se firmaron tantas hipotecas para conseguirlo. La gente no está esperando a que bajen los precios, está buscando cómo financiar la compra”, explica Pilar Manzanares, responsable de comunicación de Spainhouses.net.

Sobre Spainhouses.net

Spainhouses.net es un portal inmobiliario internacional especializado en la venta y alquiler de pisos y casas en España, activo desde 2004. Reúne más de 200.000 anuncios de cerca de 1.000 agencias y particulares, disponibles en doce idiomas (español, inglés, francés, alemán, italiano, neerlandés, sueco, danés, finlandés, ruso, chino y árabe), y recibe más de un millón de visitas mensuales, buena parte de ellas procedentes de Reino Unido, Alemania, Francia y los países nórdicos.

Contacto

Emisor: SpainHouses.net

Contacto: SpainHouses.net

Número de contacto: 952020401