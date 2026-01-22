Récord histórico de sanciones por incumplimiento normativo; las empresas no llegan a todo - Gesprodat

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de enero de 2026.-

En el último año, las autoridades europeas y nacionales han intensificado la imposición de sanciones por incumplimiento de normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la ciberseguridad y otras obligaciones regulatorias. El panorama sancionador de 2025 revela un aumento significativo tanto en número de multas como en su cuantía, un claro síntoma de que muchas empresas aún luchan por cumplir con las exigencias de un entorno legal cada vez más complejo. En este contexto, Gesprodat, firma especializada en cumplimiento normativo y protección de datos, advierte de la necesidad de adoptar un enfoque preventivo y estratégico que permita a las organizaciones anticiparse a los riesgos legales y evitar sanciones que pueden tener un impacto económico y reputacional significativo.

Según datos recopilados en 2025, las multas por violaciones del RGPD en Europa superaron los €2.3 mil millones, un incremento de aproximadamente 38% respecto al año anterior, y con cientos de multas registradas en más de 2.600 casos en toda la UE.

Estos números no solo revelan la agresividad del cumplimiento regulatorio, sino también una tendencia clara: las empresas están siendo responsabilizadas no solo por errores técnicos, sino también por fallas en la trazabilidad documental, la seguridad de los datos y la capacidad de demostrar cumplimiento efectivo.

En España, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tramitó cerca de 19.000 reclamaciones en 2024, muchas de ellas relacionadas con la gestión inadecuada de datos personales, y anunció sanciones que incluyen multas millonarias y medidas cautelares por fallos en evaluaciones de impacto y tratamiento de datos sensibles.

El problema actual no es solo conocer la ley, es poder gestionarla

Las normativas actuales desde RGPD hasta legislación emergente sobre inteligencia artificial, servicios digitales y seguridad de la información no solo exigen cumplir, sino demostrar evidencia continua de cumplimiento. Con regulaciones como el Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, que contempla sanciones de hasta €35 millones o un porcentaje considerable del volumen de negocio de una empresa por incumplimiento, la complejidad normativa crece aún más rápido que las estructuras internas para gestionarla.

Además, otros marcos como la Ley de Servicios Digitales o el Digital Markets Act también han comenzado a imponer sanciones significativas en 2025, afectando incluso a grandes empresas tecnológicas por violaciones de transparencia y obligaciones de cumplimiento digital.

¿Por qué muchas empresas no llegan a todo?

Las principales razones son:

Fragmentación de herramientas y procesos, que obliga a gestionar datos y normativas en silos.

Falta de evidencia centralizada, lo que complica auditorías internas y expone a sanciones.

Estructuras organizativas que no escalan frente a la velocidad de cambio legal.

Dependencia humana excesiva, especialmente en funciones críticas como protección de datos o ciberseguridad.

Este cóctel genera lo que muchos expertos llaman “fatiga normativa”: un ritmo de cambios, interpretaciones y obligaciones que supera la capacidad operativa de departamentos legales y de TI por separado.

Del problema a la solución: oficinas legales virtuales y governance tecnológico

Para mitigar riesgos y evitar sanciones costosas, muchas empresas están recurriendo a un nuevo enfoque tecnológico: la implementación de oficinas legales y de cumplimiento virtuales. Lejos de ser simples repositorios de documentos, estas soluciones son plataformas integradas de gestión normativa que unifican:

Formación y concienciación continua

Seguimiento de tareas obligatorias

Trazabilidad de evidencias

Consultas internas legalizadas

Auditorías y métricas de conformidad

Este tipo de soluciones permite demostrar cumplimiento activo, no solo declarativo, y reducir la exposición a sanciones administrativas.

Gesprodat SaaS Governance: una solución tecnológica integral

En este contexto, Gesprodat SaaS Governance se posiciona como una plataforma SaaS de governanza que digitaliza y centraliza el sistema de cumplimiento de una organización.

La solución integra de forma nativa tres grandes ecosistemas clave:

Compliance y RGPD

Seguridad de la Información (ISO 27001, ENS, NIS2…)

Ciberseguridad con control de riesgos y evidencias

Otros estándares de cumplimiento (ISo 9001, 14001, entre otros)

Además, su arquitectura modular permite escalar hacia otros marcos normativos como calidad, sostenibilidad o continuidad de negocio sin necesidad de herramientas adicionales. Es decir, funciona como una oficina legal virtual completa, interoperable con procesos estratégicos y obligaciones regulatorias.

Conocer Gesprodat SaaS Governance

Del compliance reactivo al control estratégico

El aumento récord de sanciones recuerda que cumplir la ley no es una actividad estática ni aislada. La demanda de evidencias, la documentación automatizada y la visión transversal del riesgo son ahora elementos que no pueden ser delegados únicamente a parches o procesos manuales.

Según tendencias de cumplimiento global, las organizaciones exitosas ya están adaptando estrategias que combinan ciberseguridad, datos y governance como parte de su modelo operativo central, no como actividades auxiliares.

Las sanciones de 2025 y la evolución normativa prevista para 2026 dejan claro que el enfoque tradicional de cumplimiento ya no basta.

El governance tecnológico, centralizado y automatizado, es la vía que permite a las empresas anticiparse a los riesgos y no solo reaccionar a ellos.

Contacto

Emisor: Gesprodat

Contacto: Gesprodat

Número de contacto: 963 69 12 77