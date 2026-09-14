Recordar la cita ya no basta; ZeeClip lanza la agenda que se rellena sola - ZeeClip

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de septiembre.- La nueva versión de la plataforma va un paso más allá del recordatorio automático: reasigna por sí sola los huecos que deja una cancelación y permite al paciente pedir cita hablando, por teléfono o por WhatsApp

Las clínicas de fisioterapia españolas pierden entre 6.000 y 17.000 euros al año por citas a las que el paciente no acude, según estimaciones de ZeeClip. Y las pierden a pesar de que la mayoría ya envía recordatorios automáticos. El motivo es sencillo: un recordatorio avisa, pero no rellena el hueco que deja quien no aparece.

Sobre esa distinción se construye la nueva versión de ZeeClip, la plataforma de gestión para clínicas desarrollada por la compañía cántabra Axonovo Digital, que abandona el terreno de la notificación para entrar en el de la reacción automática.

La primera digitalización ya está hecha

Consentimientos con firma digital, recordatorios por WhatsApp, historial clínico compartido, informes de ocupación y rentabilidad. Hace unos años eso era el argumento de venta de cualquier software de gestión clínica. Hoy es el suelo, no el techo, y ZeeClip ya lo incorporaba en su versión anterior.

El diagnóstico de la compañía es que el sector se ha quedado ahí: en una clínica digitalizada que sigue dependiendo de que una persona reaccione a tiempo. La información está en la pantalla, pero alguien tiene que mirarla, decidir y llamar. Y en una clínica llena, ese alguien está en la camilla.

El hueco que se rellena solo

La novedad principal es la autogestión de la lista de espera. Cuando un paciente cancela —o simplemente no confirma—, el sistema no se limita a marcar la franja como libre: identifica a los pacientes en espera compatibles con ese horario, ese profesional y ese tipo de sesión, y les ofrece la cita automáticamente. El primero que acepta la ocupa.

Sin llamadas, sin que nadie repase la lista y sin que el hueco llegue vacío a la mañana siguiente. Con este planteamiento la ausencia deja de ser un problema que solo se previene y pasa a ser uno que se absorbe: la prevención sigue ahí —los recordatorios automáticos, con los que la compañía afirma reducir las ausencias hasta un 70%—, pero cuando falla, la agenda actúa sola.

Pedir cita hablando

La segunda novedad cambia la puerta de entrada. A la reserva online clásica, un formulario en la web, se suman dos vías conversacionales: una recepcionista con inteligencia artificial que atiende la llamada, consulta la disponibilidad real del centro y cierra la cita durante la propia conversación, y la gestión por WhatsApp, donde el paciente pide, mueve o cancela su cita escribiendo como le escribiría a una persona.

El cambio de fondo es de dirección. El paciente deja de adaptarse al canal de la clínica y es la clínica la que pasa a estar disponible en el canal del paciente, a cualquier hora y sin que nadie descuelgue.

Cuenta atrás para VeriFactu

El lanzamiento coincide con un cambio normativo relevante para el sector. El Real Decreto-ley 15/2025 amplió los plazos de adaptación al sistema VeriFactu de la Agencia Tributaria, obligatorio desde el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y desde el 1 de julio de 2027 para el resto, autónomos incluidos. La facturación de ZeeClip ya está adaptada a VeriFactu y a TicketBAI.

Declaración

El sector lleva años confundiendo digitalizar con automatizar, señalan desde ZeeClip. Tener la agenda en una pantalla en lugar de en un cuaderno no evita que un hueco se quede vacío: solo hace que lo veas antes. Lo que hemos construido es una agenda que, cuando algo se cae, hace algo al respecto sin esperar a que alguien tenga un rato libre.

ZeeClip ofrece demostraciones gratuitas de veinte minutos, sin instalación ni compromiso, a través de su web.

Sobre ZeeClip

ZeeClip es una plataforma en la nube de gestión y automatización para clínicas y centros de salud y bienestar, desarrollada por Axonovo Digital S.L. Además de la agenda, la historia clínica, los consentimientos digitales, la comunicación omnicanal y la facturación conforme a la normativa española, incorpora automatización de lista de espera, atención conversacional por voz y WhatsApp y analítica con inteligencia artificial, con gestión de varios centros desde una única cuenta. Más información en zeeclip.com.

Contacto

Emisor: ZeeClip

Contacto: ZeeClip

Número de contacto: +34 910 05 20 73